Λήξη συναγερμού σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία, μετά την αναστάτωση και τον αποκλεισμό των εγκαταστάσεων από την αστυνομία λόγω αναφοράς για «έκτακτη ανάγκη στον αέρα».

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση XR456 της Corendon Airlines από την Κέρκυρα, η οποία προσεγγίζοντας τη Γερμανία συνοδεύτηκε από γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιτόπιοι έλεγχοι των αρχών επιβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος.

Η κινητοποίηση των μαχητικών Eurofighter και ο αποκλεισμός

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (13/10), όταν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Γερμανίας έλαβαν αναφορά για αδιευκρίνιστο περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, που αφορούσε αεροσκάφος προερχόμενο από την Ελλάδα.

Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για την πτήση XR456 της Corendon Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με προορισμό τη Νυρεμβέργη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου και δημοσιεύματα της εφημερίδας Bild:

Γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter απογειώθηκαν εκτάκτως και συνόδευσαν το επιβατικό αεροσκάφος μέχρι την προσγείωσή του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους χώρους του αεροδρομίου, ενεργώντας βάσει πρωτοκόλλων για πιθανή κατάσταση αεροπορικής έκτακτης ανάγκης.

Wir erhielten die Meldung über eine unklare Luftnotlage. Zwischenzeitlich ist das Flugzeug sicher in #Nürnberg gelandet. Aktuell laufen die Ermittlungen bezüglich der Ursache. #NUE1310 https://t.co/YLEGVSJ6WO — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

Ασφαλής προσγείωση και έλεγχοι

Παρά την αρχική αναστάτωση, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στις 12:16 μ.μ. (τοπική ώρα), όπως κατέγραψε και η πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση του σκάφους, ειδικά κλιμάκια της γερμανικής Αστυνομίας διενήργησαν εξονυχιστικούς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους, στους επιβάτες και τις αποσκευές.

Σε νεότερη, επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ξεκαθάρισε το τοπίο:

«Το αεροσκάφος για το οποίο γίνεται λόγος εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε στη Νυρεμβέργη σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος».

+++Update 13:05 Uhr+++ Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein Linienflugzeug aus Korfu, welches planmäßig in Nürnberg landete. Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht. #NUE1310 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

Προηγήθηκε νυχτερινός συναγερμός για ύποπτα drones

Το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη νύχτα για το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης.

Όπως έγινε γνωστό, η εναέρια κυκλοφορία είχε διαταραχθεί προσωρινά μεταξύ 2:00 π.μ. και 4:00 π.μ., όταν τρεις διαφορετικοί πιλότοι αναφέρθηκαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον στον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, πιθανότατα drone, κατά τις διαδικασίες απογείωσης και προσγείωσης.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που διεξήγαγαν οι αρχές, στις οποίες επιστρατεύτηκε και αστυνομικό ελικόπτερο, το αντικείμενο δεν εντοπίστηκε, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.