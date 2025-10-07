Νέα δεδομένα προκύπτουν για την επίθεση με μαχαίρι στη νέα Δήμαρχο του Herdecke (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία), στη Γερμανία.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, του SPD, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, και η ζωή της κινδυνεύει σοβαρά.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως η Δήμαρχος δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα δραστών, ωστόσο νεότερες πληροφορίες από γερμανικά ΜΜΕ δείχνουν πως πιθανόν να εμπλέκεται ο γιος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η νεοεκλεγείσα Δήμαρχος βρέθηκε την Τρίτη βαριά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της, στην περιοχή Herdecke-Herrentisch (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία).

Είχε δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ο 15χρονος θετός γιος της και η 17χρονη θετή κόρη της. Τα δύο παιδιά κάλεσαν το ασθενοφόρο και την Αστυνομία, υποστηρίζοντας πως η 57χρονη είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι από μια ομάδα αγνώστων.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, ωστόσο, οδήγησαν τον 15χρονο γιο – με χειροπέδες – στο περιπολικό. Του φόρεσαν μάλιστα και ειδική στολή συλλογής στοιχείων για να αποφευχθεί η αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.