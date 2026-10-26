Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν στη Γερμανία. Το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 της εταιρείας TUI Cruises, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3.350 επιβάτες και μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η αιτία της σύγκρουσης ήταν μια ισχυρή ριπή ανέμου που παρέσυρε το σκάφος την ώρα που επιχειρούσε να αναχωρήσει για τα Κανάρια Νησιά με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Εκτεταμένες ζημιές και ρήγμα αρκετών μέτρων

Η παράσυρση του πλοίου προς την προβλήτα είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του με τα δεμένα φορτηγά πλοία. Το ένα υπέστη μικρές ζημιές, ενώ το δεύτερο, όπως και το ίδιο το κρουαζιερόπλοιο, υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Οι αρχές περιέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής επισημαίνοντας: «Από τη σύγκρουση, η αριστερή πλευρά του μεγάλου φορτηγού πλοίου σχίστηκε σε μήκος αρκετών μέτρων, ενώ παραμορφώθηκαν και οι οδηγοί συγκράτησης των εμπορευματοκιβωτίων».

Οι ζημιές και στα τρία πλοία περιορίστηκαν αρκετά μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή, αποτρέποντας την εισροή υδάτων. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ επιβλήθηκε άμεσα απαγόρευση απόπλου για όλα τα εμπλεκόμενα πλοία.

Η δραματική μάχη των ρυμουλκών

Οι στιγμές πριν από τη σύγκρουση καταγράφηκαν σε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο να παλεύει με τον έντονο κυματισμό, ενώ τα ρυμουλκά προσπαθούν μάταια να το επαναφέρουν στη σωστή πορεία.

Η απόσταση από το φορτηγό πλοίο μειώνεται συνεχώς μέχρι την τελική πρόσκρουση, μετά την οποία διακρίνονται συντρίμμια και κατεστραμμένες σωσίβιες λέμβοι. Μέσα στην αναστάτωση, ακούγεται μια γυναίκα να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτό ήταν, πάει το ταξίδι».

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η TUI Cruises ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση του ταξιδιού. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν καθιστούν αναγκαίες βραχυπρόθεσμες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο».

Το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε με ασφάλεια στον επιβατικό σταθμό. Τη στιγμή του ατυχήματος, οι 2.428 επιβάτες και τα 922 μέλη του πληρώματος μπόρεσαν να παραμείνουν με ασφάλεια εντός του πλοίου, παρά τις μεγάλες υλικές ζημιές που υπέστη.