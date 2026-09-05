Στην κεντρική πλατεία Μάρκτπλατς της Χάλε, το παρελθόν και το παρόν της ανατολικής Γερμανίας διασταυρώνονται με τρόπο σχεδόν εκρηκτικό. Στον ουρανό κυματίζουν σημαίες του ουράνιου τόξου και γερμανικές σημαίες, ενώ οι δρόμοι έχουν κατακλυστεί από τις αφίσες της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Το σύνθημα «Να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Όλα είναι πιθανά» δεσπόζει παντού, την ίδια ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν και το τελευταίο λεπτό στους πάγκους της λαϊκής αγοράς για τα πιο φθηνά φρούτα και λαχανικά. Η ατμόσφαιρα στην πόλη, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της Κυριακής, αποτυπώνει ανάγλυφα τον βαθύ κοινωνικό και πολιτικό διχασμό της περιοχής, με τους φοιτητές να προαναγγέλλουν ήδη μαζικές διαδηλώσεις.

Πρωτοφανή δημοσκοπικά ποσοστά και ο φόβος της αυτοδυναμίας

Τα δημοσκοπικά ευρήματα αποτυπώνουν μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή. Η AfD προηγείται με το επιβλητικό 41%, αφήνοντας τους Χριστιανοδημοκράτες στη δεύτερη θέση με μόλις 23%.

Τα υπόλοιπα ιστορικά κόμματα, όπως η Αριστερά, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, κινούνται σε χαμηλά μονοψήφια ή διψήφια ποσοστά μεταξύ 6% και 11%, ενώ οι Φιλελεύθεροι και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ δίνουν μάχη για την είσοδό τους στη βουλή. Το ενδεχόμενο επίτευξης αυτοδυναμίας από την AfD παραμένει ανοιχτό και, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει μια ιστορική μεταπολεμική τομή με την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση σε γερμανικό κρατίδιο. Ακόμη όμως κι αν δεν σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, η πρωτιά της θα προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στη μετεκλογική σταθερότητα.

Το μέτωπο της τοπικής κοινωνίας και της Εκκλησίας

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία πολιτών επιχειρούν να υψώσουν τείχος αντίστασης. Ο δήμος της Χάλε έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα του ουράνιου τόξου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας και της ανεκτικότητας — αξίες που βρίσκονται στο στόχαστρο της AfD, η οποία έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση στο συγκεκριμένο κρατίδιο από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Ακόμη και η Ευαγγελική Εκκλησία έχει λάβει ξεκάθαρη θέση, αναρτώντας στην ιστορική Μαρκτκίρχε ένα γιγαντιαίο πλακάτ με τη διακήρυξη «Ψηφίστε ανθρωπιά», με σαφή αναφορά στη διδασκαλία του Ευαγγελιστή Ματθαίου.

Ο ακροδεξιός «Μεσσίας» και τα νεοναζιστικά σκιώδη δίκτυα

Η γενέτειρα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, διάσημη για το «Αλληλούια» και τον «Μεσσία» της μπαρόκ μουσικής, βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο ενός πολύ διαφορετικού «μεσσία»: του 36χρονου ακροδεξιού πολιτικού Ούλριχ Ζίγκμουντ, τον οποίο το περιοδικό Spiegel χαρακτήρισε πρόσφατα ως τον «πιο επικίνδυνο άνθρωπο στη Γερμανία».

Ο πρώην έμπορος αρωμάτων προβάλλει μια προσιτή και μειλίχια εικόνα υποσχόμενος να κάνει τη Γερμανία ξανά μεγάλη, όμως οι επικριτές του καταγγέλλουν ότι πίσω από το χαμόγελό του κρύβεται μια σκληρή ατζέντα αυστηρού περιορισμού της μετανάστευσης και ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας. Έντονο προβληματισμό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στο περιβάλλον του περιλαμβάνονται πρόσωπα συνδεδεμένα με την απαγορευμένη νεοναζιστική οργάνωση «Heimattreue Deutsche Jugend», από τα οποία ο ίδιος αρνείται να αποστασιοποιηθεί.

Ανεπούλωτες πληγές από την Επανένωση και χαμηλές προσδοκίες

Την ίδια στιγμή, ο Χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος Σβεν Σούλτσε αδυνατεί να συσπειρώσει το δημοκρατικό μέτωπο, αφήνοντας το κόμμα του εγκλωβισμένο στο 23% και μεταθέτοντας την ευθύνη για τη συγκρότηση μιας ευρείας συμμαχίας στην επόμενη μέρα των εκλογών.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι πολίτες διατηρούν εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες. Εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και εργάτες της περιοχής επισημαίνουν ότι τα βαθύτερα αίτια της κρίσης εντοπίζονται στη φυγή των νέων προς τα δυτικά κρατίδια, στον δομικό ρατσισμό που παρατηρείται στην αγορά εργασίας και τους μισθούς, αλλά και στο γεγονός ότι το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης παραμένει ανεπούλωτο από την Επανένωση του 1990 μέχρι σήμερα. Υπό τους ήχους της μουσικής κληρονομιάς του Χέντελ, η οριστική ετυμηγορία ανήκει πλέον στους ψηφοφόρους.