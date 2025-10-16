Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Αντιδράσεις -ακόμη και από τις τάξεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU)- προκαλεί η έκφραση «πρόβλημα στο αστικό τοπίο» που χρησιμοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες στην Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη το βράδυ στο Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου, ο καγκελάριος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική, δήλωσε ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ», για να προσθέσει: «Εξακολουθούμε φυσικά να έχουμε αυτό το πρόβλημα στο αστικό τοπίο, και για αυτό ο υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται τώρα στην διαδικασία επιστροφών σε πολύ μεγάλη κλίμακα».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε, χαρακτήρισε τη δήλωση «μεροληπτική» και «άσεμνη» και δήλωσε ότι θα περίμενε ο κ. Μερτς να ανασκευάσει στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας του στην Bundestag. «Το γεγονός ότι προσέβαλε τόσους πολλούς ανθρώπους διχάζει την κοινωνία και βλάπτει την Γερμανία. Ήρθε η ώρα για περισσότερη ευπρέπεια. Πάρτε πίσω αυτή τη δήλωση», είπε η κυρία Ντρέγκε απευθυνόμενη στον Φρίντριχ Μερτς. Ο αρχηγός του κόμματός της Φέλιξ Μπάλαστσακ δήλωσε από την πλευρά του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι «εάν ο Καγκελάριος καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα περαιτέρω απελάσεων από ένα αστικό τοπίο, τότε στέλνει ένα μοιραίο μήνυμα, κάτι που είναι ασεβές, επικίνδυνο και ανάξιο ενός Καγκελάριου, να αμφισβητεί δηλαδή εάν οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ανήκουν πραγματικά στη Γερμανία – ακόμα κι αν δεν γεννήθηκαν εδώ, ζουν εδώ, εργάζονται εδώ και πληρώνουν φόρους εδώ».

Υπερασπιζόμενος τον καγκελάριο, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν απάντησε στην κυρία Ντρέγκε: «Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Γερμανίας ταξιδεύεις, αλλά στους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις αγορές αυτής της χώρας οι συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης είναι ασφαλώς ορατές. Ανησυχούν τον κόσμο και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε για το τι σημαίνει αυτό στην Γερμανία».

Στην δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη και ο κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, ο οποίος μάλιστα ανήκει στo CDU: «Το Βερολίνο είναι μια ποικιλόμορφη, διεθνής και κοσμοπολίτικη πόλη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται πάντα στο αστικό τοπίο. Υπάρχουν προβλήματα με τη βία, τα σκουπίδια και την εγκληματικότητα, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποια εθνικότητα», δήλωσε ο κ. Βέγκνερ στην εφημερίδα «Tagesspigel».

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο υποψήφιος του κόμματος για την δημαρχία του Βερολίνου στις κρατιδιακές εκλογές του 2026 Στέφεν Κραχ κατηγόρησε τον κ. Μερτς ότι μιμείται τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος είχε πρόσφατα χρησιμοποιήσει την ίδια έκφραση, ζητώντας να αυξηθούν οι απελάσεις «προκειμένου να αλλάξει το αστικό τοπίο». Το γεγονός ότι μετά τον Μάρκους Ζέντερ κάνει και ο καγκελάριος τέτοια δήλωση, με αφήνει άφωνο, δήλωσε.

Για «απέραντο ρατσισμό» έκανε λόγο ο βουλευτής της Αριστεράς Φεράτ Κοτσάκ και χαρακτήρισε τη δήλωση του καγκελάριου ως «εξαιρετικά επικίνδυνη». Σε ανάλογο περιστατικό το 2017, η ‘Αγγελα Μέρκελ είχε δηλώσει ότι η ίδια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει στον δρόμο ποιοι είναι μετανάστες και ποιοι όχι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ