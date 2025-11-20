Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Στο Νόις, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία, ένας οίκος δημοπρασιών σχεδίαζε να διαθέσει προς πώληση 623 αντικείμενα και έγγραφα από την περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού, μεταξύ των οποίων προσωπικά αντικείμενα, αλληλογραφία κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και προπαγανδιστικό υλικό των Ναζί.

Η δημοπρασία, με τον τίτλο «Το Σύστημα του Τρόμου. 1933-1945», περιλάμβανε ένα «κίτρινο αστέρι» από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ, καρτ-ποστάλ από το Άουσβιτς και αλληλογραφία κρατούμενων σε ναζιστικά στρατόπεδα.

Ορισμένα αντικείμενα χαρακτηρίζονταν στον κατάλογο του οίκου δημοπρασιών «εξαιρετικά σπάνια» ή «περιορισμένα στον αριθμό», ενώ οι τιμές εκκίνησης κυμαίνονταν από 180 έως 12.000 ευρώ.

«Κυνική λογική εμπορευματοποίησης»

Η δημοπρασία ακυρώθηκε μετά από σφοδρή κριτική πολλών ιδρυμάτων έρευνας και διατήρησης της μνήμης. Το Ινστιτούτο Φριτς Μπάουερ κατήγγειλε μάλιστα μια «κυνική λογική εμπορευματοποίησης», τονίζοντας ότι έγγραφα των Ναζί και του Ολοκαυτώματος ανήκουν μόνο σε δημόσια αρχεία και μουσεία και όχι σε προσωπικές συλλογές.

Η Διεθνής Επιτροπή του Άουσβιτς, χαρακτήρισε τη δημοπρασία επίσης «κυνική», ενώ τόνισε ότι πρόκειται για μία πράξη που πληγώνει βαθιά επιζώντες και οικογένειες θυμάτων. Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας ζήτησε επίσης να σταματήσει κάθε εμπορική χρήση τεκμηρίων του Ολοκαυτώματος.

«Η αξιοπρέπεια δεν δημοπρατείται»

Tην υπόθεση σχολίασαν και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι υπογράμμισε ότι «η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος δεν είναι εμπόρευμα», ενώ ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε την προσδοκία ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να σταματήσουν ανάλογες δημοπρασίες στη Γερμανία.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, υπό τον αρμόδιο υπουργό Νατάνιελ Λιμίνσκι, ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της διαδικασίας. Ο Λιμίνσκι ανέφερε επίσης ότι θα εξεταστεί μια λύση ώστε τα έγγραφα να περιέλθουν σε μνημεία και ιδρύματα ιστορίας.

Ο ιστορικός Βίλφριντ Μπέερ, ο οποίος εργάζεται επίσης σε οίκο δημοπρασιών, επεσήμανε ότι οι πωλήσεις τέτοιων τεκμηρίων είναι συνηθισμένες στις ΗΠΑ, όπου πολλοί συλλέκτες έχουν οικογενειακό υπόβαθρο σχετικό με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Μνημείου Νόενγκαμε, Όλιβερ φον Βρόχεμ, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους υλικό πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά σε αρχεία και ότι η εμπορική διάθεσή του, αν και δεν είναι παράνομη, είναι «εξαιρετικά ανήθικη».

Η συζήτηση δεν είναι νέα. O ίδιος οίκος δημοπρασιών είχε πραγματοποιήσει παρόμοια αμφιλεγόμενη δημοπρασία το 2019, χωρίς ωστόσο τότε να προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις. Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη Γερμανία καθώς και σε διεθνές επίπεδο, ανάλογες δημοπρασίες έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις.

Παρά την ακύρωση της δημοπρασίας τελικά την περασμένη Κυριακή, στο Νόις συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές με σύνθημα «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι αντικείμενο δημοπρασίας».

Πηγή: Deutsche Welle