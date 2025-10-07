Η Αστυνομία του Βερολίνου απαγόρευσε μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων.

«Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ημερών, πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν θα εξελισσόταν ειρηνικά», αναφέρει η Αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», ενώ έχουν επίσης απαγορευτεί και οι αντι-διαδηλώσεις των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για να τιμηθεί η δεύτερη επέτειος από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, υπό το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία», επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην ιστορική Αλεξάντερπλατς και η ακύρωσή της είχε κυρίως σχέση με προσκλητήριο που απηύθυναν διαδικτυακώς ομάδες, οι οποίες τελούν υπό έρευνα των Κρατικών Υπηρεσιών για τη δράση τους και με την «υποψία της δημόσιας επιδοκιμασίας ποινικών αδικημάτων».

Στις αφίσες της πρόσκλησης εικονίζονται άτομα με το παλαιστινιακό μαντίλι και ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς, το οποίο παραπέμπει στην έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ, τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.