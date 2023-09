Αφγανές ακτιβίστριες που ζουν στην Κολονία ξεκίνησαν απεργία πείνας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το «απαρτχάιντ του φύλου» που επέβαλαν οι Ταλιμπάν στη χώρα τους, όπως ανέφερε μία από τις συμμετέχουσες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σήμερα, οι Αφγανές δεν έχουν (πρόσβαση στο) σχολείο, πανεπιστήμιο, αυτοκίνητο, εστιατόριο, όλα απαγορεύονται», είπε η Ζαρμίνα Παριάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ακτιβίστρια κατέφυγε πέρσι στη Γερμανία μαζί με τις τέσσερις αδελφές της, αφού προηγουμένως είχαν συλληφθεί από τους Ταλιμπάν επειδή διαδήλωσαν στο Αφγανιστάν. Η μία από τις αδελφές της, η Ταμάνα Παριάνι, συμμετέχει επίσης στην απεργία πείνας που θα διαρκέσει 12 ημέρες.

The hunger strike of Afghanistan activist women in the city of Cologne in Germany has continued for 3 days. The hunger strike will continue successively by activists in different cities.

Tamana Zaryab Pariyani is among the activists on the hunger strike. pic.twitter.com/PcqYpjouEj

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— فدراسيون عصر آنارشيسم Federation of Anarchism Era (@asranarshism) September 4, 2023