Mετά το κύμα από fake news που «κατέκλυσε» το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες γύρω από την εθνικότητα του φερόμενου ως δράστη του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο τον Τούρκο ελεγκτή της Deutsche Bahn, Σερκάν Τσ., στη Γερμανία, το περιοδικό Focus – στην ηλεκτρονική του έκδοση – επανέρχεται στην υπόθεση, επικαλούμενο αξιόπιστες πληροφορίες και αναφέρει ότι «ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη».

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ και μεταδίδει η Deutsche Welle, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον 36χρονο ελεγκτή δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα».

Το ρεπορτάζ στη συνέχεια κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα, ενώ αναφέρεται επίσης και σε αντίστοιχο παράδειγμα από ελληνική ιστοσελίδα.

Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής: «Η Εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».

Όπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».

Υπό κράτηση ο 26χρονος στη Γερμανία

Σε ρεπορτάζ του το δημόσιο δίκτυο SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης, που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο, ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

Στο μεταξύ, δημοσιεύονται ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Μετά την επίθεση που δέχτηκε ο 36χρονος ελεγκτής από τον 26χρονο, επιβάτες του τοπικού τρένου «κάλεσαν την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ο υπάλληλος της DB μεταφέρθηκε κατόπιν στο νοσοκομείο όπου και πέθανε μετά την επίθεση. Αστυνομία και Εισαγγελία ερευνούν προς το παρόν τα αίτια του εγκλήματος και αξιολογούν το υλικό που έχει προκύψει από τις κάμερες».