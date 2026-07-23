Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη του Ρέγκενσμπουργκ στη Γερμανία, μετά από αιματηρό περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό δίκτυο WELT, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος φέρει βαρύτατα τραύματα και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας είναι οπλισμένος με μαχαίρι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχείς περιπολίες από αέρος. Η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης στην πλατφόρμα X, η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να απομακρυνθούν από το σημείο και να κρατήσουν ελεύθερες τις οδικές αρτηρίες, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

+++ POLIZEIEINSATZ +++ Wir sind in Regensburg in der Stromerstraße mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich und haltet die Anfahrtswege frei. Wir informieren euch hier weiter. pic.twitter.com/MJ9mttP7Xp — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) July 23, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει πλέον και η ειδική μονάδα SEK. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ρέγκενσμπουργκ δήλωσε στο WELT TV ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της περιοχής και η ειδική μονάδα προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον φερόμενο ως δράστη, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό.

Geiselnahme in Bank in Regensburg – Person nach Messerangriff in Lebensgefahr https://t.co/KZN7gHJVMY pic.twitter.com/RK1alAHTFv — WELT (@welt) July 23, 2026

Η πρώτη κλήση προς τις αρχές πραγματοποιήθηκε στις 14:50 (τοπική ώρα) και οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο συνεχίζουν να ενισχύονται.

Όσον αφορά το θύμα της επίθεσης, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το άτομο φέρει βαρύτατα τραύματα και είναι πολύ πιθανό να καταλήξει.

Μέχρι αυτή τη στιγμή τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ ο ίδιος δεν έχει διατυπώσει κανένα αίτημα προς τις αρχές. Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.