Η μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας και Ασφάλισης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για τις γερμανικές κυβερνήσεις. Παρά τις υψηλές εισφορές που καταβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κρίνεται προβληματική, αργή και συχνά άδικη.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται ανάγλυφα στον χρόνο αναμονής για μια επίσκεψη σε συμβεβλημένο γιατρό των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπου για συγκεκριμένες ειδικότητες απαιτούνται εβδομάδες ή και μήνες.

Στον αντίποδα, οι ιδιωτικά ασφαλισμένοι ή όσοι έχουν την οικονομική άνεση να πληρώσουν εξ ιδίων εξασφαλίζουν άμεσα ραντεβού, μια επιλογή που πλέον προβάλλεται ανοιχτά στις ιστοσελίδες πολλών ιατρείων. Αν και η σημερινή κυβέρνηση υποσχέθηκε λύσεις, τα σχέδιά της για περιστολή δαπανών στον κοινωνικό τομέα εκτιμάται ότι θα οξύνουν την κρίση.

Η προειδοποίηση των γιατρών για εκτόξευση των καθυστερήσεων

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο επικεφαλής της Ένωσης των Συμβεβλημένων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία Γιατρών, Αντρέας Γκάσεν. Όπως επισημαίνει, οι περικοπές περίπου τριών δισεκατομμυρίων ευρώ που δρομολογούνται θα πλήξουν καίρια νευραλγικές ειδικότητες, όπως καρδιολόγους, ΩΡΛ, ορθοπεδικούς, ενδοκρινολόγους και ρευματολόγους.

Η αναπόφευκτη συνέπεια θα είναι η περαιτέρω επιμήκυνση στις λίστες αναμονής, ωθώντας όσους ασθενείς δεν αντέχουν να περιμένουν στην ιδιωτική πληρωμή. Σε δηλώσεις του στο δίκτυο RND, ο κ. Γκάσεν τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που επιλέγουν αυτή τη λύση θα αντιμετωπίζονται εκτός του νόμιμου ασφαλιστικού πλαισίου ως ιδιώτες, επωμιζόμενοι εξ ολοκλήρου το κόστος από την τσέπη τους.

Το πακέτο λιτότητας που φέρνει αναταράξεις

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η τοποθέτηση του κ. Γκάσεν αποτελεί προαναγγελία εξελίξεων ή μοχλό πίεσης για να αφυπνίσει την κυβέρνηση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως πως κανείς δεν μπορεί να απαιτεί από τους γιατρούς να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό λειτουργίας υπό το βάρος των περικοπών, προεξοφλώντας επιδείνωση της κατάστασης.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα λιτότητας δεν περιορίζεται στη μείωση των ιατρικών αμοιβών ανά επίσκεψη, αλλά περιλαμβάνει μια σειρά από επώδυνα μέτρα που ήδη προκαλούν αντιδράσεις, όπως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη φαρμάκων και οι περιορισμοί στην κάλυψη των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Πολιτικές αντιδράσεις και προσδοκίες για το 2027

Οι δηλώσεις Γκάσεν έριξαν λάδι στη φωτιά της κριτικής που δέχεται το μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Οργανώσεις ασφαλισμένων καταγγέλλουν τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας διαφορετικών ταχυτήτων, ενώ εκπρόσωποι των ασφαλιστικών φορέων θέτουν επιτακτικά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανισοτήτων.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έσπευσε να διαμηνύσει ότι οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος, επικαλούμενος την «εγγύηση ραντεβού» για ειδικούς γιατρούς που περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι ουσιαστικές αλλαγές παραπέμπονται για το 2027, χωρίς ακόμη να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις. Από την πλευρά του, ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Υγείας Κάρστεν Λίνεμαν έχει δεσμευτεί από το βήμα της Ομοσπονδιακής Βουλής ότι θα παρουσιάσει μια ριζική μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια περίθαλψη εντός του 2026, με το σχετικό προσχέδιο να αναμένεται εντός του Νοεμβρίου.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες, πάντως, η πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη: όποιος χρειάζεται επειγόντως γιατρό, αναγκάζεται ήδη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Πηγή: dw.com