Σε κλίμα έντονης πολιτικής αμφισβήτησης και λαϊκής δυσαρέσκειας βρίσκεται η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία.

Περίπου 10.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο Πλάουεν της Σαξονίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών, την ώρα που τα ποσοστά δημοτικότητας του καγκελάριου καταγράφουν ιστορικό χαμηλό και το ακροδεξιό AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Ο Μερτς πρέπει να φύγει» – Ο κατάλογος με τα 11 αιτήματα

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, οι διαδηλωτές διέσχισαν τους δρόμους της πόλης κρατώντας γερμανικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Ο Μερτς πρέπει να φύγει!».

«Αυτό το καρτέλ, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει!», δήλωσε ένας από τους ομιλητές καταχειροκροτούμενος.

Διαδηλωτής πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ο Μερτς έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα από τους προκατόχους του. Και αν συνεχίσει έτσι, σύντομα στη Γερμανία θα σβήσουν τα φώτα».

Οι διοργανωτές παρουσίασαν κατάλογο με 11 βασικά αιτήματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Η άμεση διεξαγωγή πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών.

Η δραστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η καθιέρωση πανεθνικού εισιτηρίου 29 ευρώ για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Μεταρρυθμίσεις στην πολιτική Υγείας.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στη μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές άσκησαν δριμεία κριτική στις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, τονίζοντας πως «όλο και περισσότερα χρήματα δαπανώνται για επανεξοπλισμό, εις βάρος των πολιτών».

Ιστορικό χαμηλό στο 13% για τη δημοτικότητα του Καγκελάριου

Η διαμαρτυρία στη Σαξονία αποτυπώνει το ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στη χώρα, εν μέσω οικονομικής στασιμότητας, καθυστερήσεων στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και εσωτερικών τριβών στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ARD-DeutschlandTrend που διενήργησε το ινστιτούτο Infratest Dimap:

Το 84% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από τις επιδόσεις του καγκελάριου και του κεντροδεξιού συνασπισμού CDU/CSU.

δηλώνει δυσαρεστημένο από τις επιδόσεις του καγκελάριου και του κεντροδεξιού συνασπισμού CDU/CSU. Η προσωπική δημοτικότητα του Φρίντριχ Μερτς υποχώρησε στο 13%. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής που έχει καταγραφεί για Γερμανό καγκελάριο από το 1997, όταν και ξεκίνησε η συγκεκριμένη μέτρηση.

Προβάδισμα του AfD στις ανατολικές περιφερειακές κάλπες

Την ίδια στιγμή, το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει συνεχή άνοδο, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να το φέρνουν ακόμη και στην πρώτη θέση σε πανεθνικό επίπεδο.

Τα ευρήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές στα ανατολικά κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας.

Εκεί, το AfD διατηρεί σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας, στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός κρατιδίου από την ακροδεξιά.