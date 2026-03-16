Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, εκ νέου το αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

«Τι περιμένει ο Τραμπ από εμάς;»

Στην ίδια γραμμή κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος όμως είχε πιο αιχμηρό λόγο.

Αναφερόμενος στις προσδοκίες του Αμερικανού Προέδρου, είπε: «Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες, που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς».

