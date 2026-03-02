Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν χθες (1/3) και σήμερα(2/3) σε όλη τη Γερμανία, εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

Περισσότερα από 6.000 άτομα συγκεντρώθηκαν νωρίτερα σήμερα (2/3) στο Ντίσελντορφ, σε διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Για την ειρήνη και την ελευθερία», κρατώντας σημαίες που είχε το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση, αλλά και σημαίες του Ισραήλ.

Στο Βερολίνο περίπου 2.000 άτομα βρέθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, ζητώντας «Ελευθερία για το Ιράν υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί», ενώ 250 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πρεσβεία του Ιράν, όπου σημειώθηκαν και περιορισμένα επεισόδια.

Χθες (1/3) πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις στη γερμανική πρωτεύουσα, με περισσότερους από 8.000 διαδηλωτές και συνθήματα όπως «Ευχαριστούμε ΗΠΑ, Τραμπ και Μπίμπι». Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο, στη Φρανκφούρτη και στο Αμβούργο, με συνολικά περισσότερους από 15.000 διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών περιφρουρούνται από ενισχυμένες δυνάμεις.