Περίπου 50 άτομα έχουν αποκλείσει από το πρωί την είσοδο κτηρίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων και οδοφράγματα, οι διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έχουν αποκλείσει την είσοδο κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, ενώ δεύτερη συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη σε άλλο χώρο του πανεπιστημίου, «σε ένδειξη αλληλεγγύης» προς την πρώτη.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, μέχρι τώρα ωστόσο δεν έχει παρέμβει. Οι διαδηλωτές έχουν αναρτήσει παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ εκπρόσωπός τους δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι διαδηλώνουν επειδή «κάθε τρίτο ευρώ πηγαίνει πλέον στη βιομηχανία όπλων αντί για την εκπαίδευση».

Η διοίκηση του πανεπιστημίου από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των διαδηλωτών και «σέβεται το δικαίωμά τους να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις πολιτικές τους θέσεις δημόσια και χωρίς βία». Το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (UHH) υποστηρίζει τη σεβαστή και χωρίς διακρίσεις συνύπαρξη ως κοσμοπολίτικο πανεπιστήμιο, αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται: «Οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, βίας, περιφρονητικών για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σχολίων και πρόκλησης ζημιών σε περιουσία δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο και καταδικάζεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».