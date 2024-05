Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την επέκταση του εργοστασίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρείας Tesla στο Γκρουνχάιντε, κοντά στο Βερολίνο, συγκρούστηκαν σήμερα με την αστυνομία όταν ορισμένοι από αυτούς επιχείρησαν να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις.

Περίπου 800 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, σύμφωνα με την ομάδα Disrupt Tesla που την οργάνωσε και ισχυρίζεται ότι η επέκταση θα βλάψει το περιβάλλον.

Ένα βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνει δεκάδες ανθρώπους, που φορούν μπλε καπέλα και έχουν καλυμμένο το πρόσωπο, να έρχονται από μια κοντινή δασώδη περιοχή και να επιχειρούν να μπουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να τους εμποδίσουν, ακόμη και με τη βία. Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής συνελήφθη.

«Γιατί η αστυνομία αφήνει τους αριστερούς διαδηλωτές να φύγουν τόσο εύκολα;» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο ιδιοκτήτης της Tesla Έλον Μασκ, διευκρινίζοντας ότι οι ακτιβιστές δεν κατάφεραν να περάσουν μέσα στο εργοστάσιο.

The Anti-Tesla activists brake through the police lines and reach the fence of #Gigafactory. Police seems disoriented.#DisruptTesla #Grünheide pic.twitter.com/ir64DfY8qL

— the brake (@TheBrakeNet) May 10, 2024