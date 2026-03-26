Μάχη με τον χρόνο δίνουν διασώστες στη Γερμανία για να σώσουν μια φάλαινα, μήκους 10 μέτρων, η οποία ξεβράστηκε κοντά στην παραλία Timmendorfer Strand, στην ακτή της Βαλτικής Θάλασσας της περιφέρειας Σλέσβιχ-Χολστάιν.

«Μάχη» με τον χρόνο για να τη σώσουν

Οι προσπάθειες των Αρχών έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα το απόγευμα, με τη χρήση σκαφών της Αστυνομίας, φουσκωτών σκαφών και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί εφικτό να την απελευθερώσουν, ώστε να μπορέσει να πάει ξανά στα βαθιά.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να γυρίσουν τη φάλαινα, έτσι ώστε το κεφάλι της να βρίσκεται σε βαθύτερα νερά, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί μόνη της, αλλά και πάλι δεν υπήρξε θετική έκβαση. Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Ulli Fritz Gerlach δήλωσε ότι έχουν τοποθετηθεί φράχτες γύρω από την παραλία για να κρατήσουν μακριά το μεγάλο πλήθος των θεατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η φάλαινα «δεν θα στρεσαριστεί ακόμη περισσότερο».

Παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή

Η φάλαινα είναι ακόμα ζωντανή και έχει παρατηρηθεί να αναπνέει, να εκπέμπει ήχους και να σηκώνει περιστασιακά το κεφάλι της, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ο Carsten Mannheimer της Οργάνωσης Προστασίας της Θάλασσας Sea Shepherd, στο γερμανικό dpa.

