Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμα σε δημοσκόπηση για λογαριασμό των RTL και n-tv, με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να μειώνει τη διαφορά. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ωστόσο ισοβαθμεί πλέον στην τελευταία θέση με την Αριστερά, ενώ το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση «Trendbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD προηγείται με 26% (-1 από την προηγούμενη μέτρηση πριν από δύο εβδομάδες), με τα CDU/CSU να ακολουθούν με 22% (+1). Στην τρίτη θέση παραμένουν οι Πράσινοι με σταθερές τις δυνάμεις τους στο 15% και την τελευταία θέση μοιράζονται με 12% το SPD (χωρίς μεταβολή) και η Αριστερά (+1).

Το ελαφρώς βελτιωμένο κλίμα για τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Χριστιανοκοινωνιστές αποτυπώνεται και στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της χώρας. Για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η Ένωση προηγείται (με 14%), ενώ έπεται η AfD με 12%. Ωστόσο, το 53% απάντησε «κανένα κόμμα». Ελαφρώς βελτιωμένη όμως είναι και η εικόνα της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Το 15% δηλώνει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του καγκελάριου (+1 από την προηγούμενη μέτρηση), ενώ το 83% που δηλώνει το αντίθετο είναι στο χαμηλότερο ποσοστό από τον Απρίλιο. Ακόμη πάντως και μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματός του, ο κ. Μερτς αποσπά τη θετική γνώμη μόνο του 47%.

Το πιο σημαντικό θέμα της εβδομάδας είναι η συζήτηση για το μέλλον των συντάξεων, το οποίο αναφέρεται από το 29% των ερωτηθέντων. Ακολουθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν με 26%, με τις επιδόσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο να απασχολούν το 22%.