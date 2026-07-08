Αιματηρό επεισόδιο, με θύματα δύο μαθήτριες, σημειώθηκε την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου της Άνω Βαυαρίας, μια περιοχή νοτιοδυτικά του Μονάχου.

Ένας 16χρονος επιτέθηκε στα δύο κορίτσια με μαχαίρι, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Ο νεαρός δράστης, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν οπλισμένος και με πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ τα δύο θύματα νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Λόγω των αρχικών αναφορών που έκαναν λόγο για πυροβολισμούς και μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, στο σημείο έσπευσαν αμέσως ελικόπτερα της άμεσης δράσης και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης στη Γερμανία:

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, προχώρησε σε διευκρινίσεις για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Θεωρούμε ότι υπήρχε ένας δράστης, που έφερε μαχαίρι και πυροβόλο όπλο και ότι δεν υπάρχει άλλος ύποπτος, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη».

Ο κ. Χέρμαν επιβεβαίωσε παράλληλα ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, οι δύο μαθήτριες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.