Πυρκαγιά με τραγικό απολογισμό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (02/07) σε νοσοκομείο της πόλης Λούντβιγκσλουστ στη Γερμανία, στο βορειοανατολικό κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας, τουλάχιστον δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 34, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 04:28 (τοπική ώρα) στην οροφή του κτηρίου, στο σημείο όπου στεγάζεται το Ακτινολογικό Τμήμα της κλινικής. Οι πυκνοί καπνοί επεκτάθηκαν με ταχύτητα στους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ξεκινήσουν άμεσα μια εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί τη βασική νοσοκομειακή δομή της πόλης και διαθέτει συνολική χωρητικότητα 160 κλινών.

Επιχείρηση διάσωσης και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των σωστικών συνεργείων, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες αναζωογόνησης, καταφέρνοντας να επαναφέρουν στη ζωή έναν από τους ασθενείς που είχαν υποστεί εισρόφηση ή τραυματισμό, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για κάποιο από τα θύματα που είχαν αρχικά αναφερθεί.

Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «δυναμικά εξελισσόμενη».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η φροντίδα των υπόλοιπων ασθενών, ορισμένες πτέρυγες του ιδρύματος συνεχίζουν να λειτουργούν υπό ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς στην οροφή της κλινικής παραμένουν άγνωστα, με τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές της αστυνομίας να διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.

Το Λούντβιγκσλουστ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια από το Σβερίν, την πρωτεύουσα του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, και οι υγειονομικές αρχές της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό για τη μεταφορά ασθενών σε όμορες δομές υγείας εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Dachstuhl von Krankenhaus steht in Flammen – mindestens zwei Tote https://t.co/NX0xGOyHRr pic.twitter.com/9Sgmv4OtUN — WELT (@welt) July 2, 2026

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