Στην εγκαινίαση ενός εξειδικευμένου τεχνολογικού κέντρου ερευνών στο Χέκλινγκεν της ανατολικής Γερμανίας προχώρησε το Βερολίνο, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας απέναντι στα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις κλιμακούμενες υβριδικές απειλές, λίγες μόλις ημέρες μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας.

Το ερευνητικό κέντρο εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις αεροδρομίου σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νότια του Βερολίνου, το οποίο χρησιμοποιείτο από τη Ryanair έως το 2013.

«Κεντρικό στοιχείο απέναντι στην υβριδική απειλή»

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, υπογράμμισε τη σημασία του έργου, επισημαίνοντας ότι το κέντρο θα συνιστά «κεντρικό στοιχείο του μηχανισμού ασφαλείας απέναντι στην υβριδική απειλή που αντιπροσωπεύουν τα drones».

Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα ενισχύει σημαντικά την ικανότητα αντιποίνων της απέναντι στα επιθετικά drones.

Από την πλευρά της, η υπουργός Έρευνας και Διαστήματος, Ντόροθι Μπερ, σημείωσε κατά την τελετή των εγκαινίων ότι στις νέες εγκαταστάσεις θα δοκιμάζονται πρωτοποριακές εφαρμογές και τεχνολογίες για τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και κυρίως για την εθνική ασφάλεια.

Το περιστατικό στη Λειψία και τα 1.000 ύποπτα drones

Η δημιουργία του κέντρου κρίθηκε επιτακτική, καθώς πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες εντοπίστηκε drone που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, έναν κρίσιμο κόμβο διακίνησης στρατιωτικού και μη υλικού από το ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τον Αλεξάντερ Ντόμπριντ να κάνει λόγο για «μια νέα διάσταση απειλής» στο πλαίσιο ενός πιθανού σεναρίου υβριδικής επίθεσης.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 ύποπτες πτήσεις drones πάνω από υποδομές ζωτικής σημασίας στη Γερμανία.

Η χώρα αποτελεί έναν από τους κύριους υποστηρικτές του Κιέβου, γεγονός που την καθιστά συχνό στόχο ενεργειών δολιοφθοράς, κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων.

Αν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν την κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου στη Ρωσία, το Βερολίνο αποφεύγει προς το παρόν τις επίσημες εικασίες για τους δράστες του συμβάντος στη Λειψία, παραπέμποντας στα αποτελέσματα των δικαστικών ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.