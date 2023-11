Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο στην πίστα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο έσπασε την πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

#BREAKING

HAMBURG AIRPORT in GERMANY 🇩🇪 closed

*Hostage Situation* ongoing

1) An armed individual breached the security barrier at Hamburg Airport, leading to the suspension of air traffic.

2) State and federal police have been dispatched

3) The man is reportedly holding two… pic.twitter.com/Or6bUjTtji

— Ben (@manyambizo) November 4, 2023