To πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ψηφίζει για δημάρχους και τοπικά συμβούλια. Το κρατίδιο των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, με πάνω από 13 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και σχεδόν 20.000 υποψηφίους, αποτελεί παραδοσιακά βαρόμετρο όχι μόνο για την εκλογική τάση στην παλιά δυτική Γερμανία αλλά συνολικά για την κυβέρνηση.

Για τον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Φρίντριχ Μετρς, ο οποίος κατάγεται από τη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία, θα είναι ένα πρώτο τεστ για την διακυβέρνησή του, μιας και είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία μετά την ανάληψη της εξουσίας. Είναι ένα στοίχημα που έχει θέσει άλλωστε ο ίδιος δημόσια, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει δώσει το «παρών» σε πολλές τοπικές προεκλογικές εκδηλώσεις για να στηρίξει του υποψηφίους του κόμματός του αλλά και για βελτιώσει την εικόνα του, την ώρα που η δημοφιλία του κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως έχει δηλώσει ο Φρίντριχ Μερτς, μετά το σημερινό αποτέλεσμα θα πρέπει να συναχθούν συμπεράσματα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κυρίως ως προς την στάση της κυβέρνησής του απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, την Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

Ταυτόχρονα, αν και δεν πρόκειται για κρατιδιακές εκλογές -που οδηγούν στην εκλογή τοπικού πρωθυπουργού- αλλά για δημοτικές, η Β. Ρηνανία-Bεστφαλία βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» του καγκελάριου και για έναν ακόμη λόγο: τοπικός πρωθυπουργός εκεί είναι ο Χέντρικ Βυστ, που χαίρει εκτίμησης στο κόμμα, έχει καλά ποσοστά δημοφιλίας στους πολίτες και θεωρείται πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μερτς.

Tα βλέμματα στο Γκελζενκίρχεν και την Ακροδεξιά

Κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα ειδικότερα στις δύο κρίσιμες «πόλεις-κλειδιά»: Ντίσελντορφ και Κολωνία. Ως προπύργιο των παλαιών γερμανικών κομμάτων, η Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία συνεχίζει την παράδοσή αυτή. Όμως Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, αν και κυριαρχούν ακόμη με 32% και 22% αντίστοιχα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εμφανίζουν συγχρόνως ανησυχητικές απώλειες.

Στην τρίτη θέση έρχεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία μπορεί να υπερδιπλασσιάσει, βάσει δημοσκοπήσεων, το ποσοστό της από 5% σε 14%. Στο 14% κινούνται και οι Πράσινοι, ένα κόμμα με ιστορικά ερείσματα στο κρατίδιο,ενώ η Αριστερά κινείται στο 6% και οι Φιλελευθέρους στο 3%. Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ στο συγκεκριμένο κρατίδιο κινείται μόλις στο 2% -σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά που καταγράφει στην ανατολική Γερμανία.

Ειδικότερα σε πόλεις της βαριάς γερμανικής βιομηχανίας με έντονο μεταναστευτικό υπόβαθρμο, όπως το Γκελζενκίρχεν και το Ντούισμπουργκ, η AfD σημειώνει εμφανή άνοδο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα νέα ερείσματα που εδραιώνει σε πόλεις με κλασικό εργατικό και μεταναστευτικό προφίλ.

Eιδικότερα στο Γκελζενκίρχεν δημοσκοπήσεις δίνουν στην AfD ποσοστά που ξεπερνούν το 24%, αποδεικνύοντας την ολοένα πιο επιτυχημένη εκλογική διείσδυση της γερμανικής ακροδεξιάς και στη δυτική Γερμανία -και όχι μόνο στην ανατολική, μολονότι εκεί τα ποσοστά σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 30%.

Ταυτόχρονα η ανάλυση του «φαινομένου Γκελζενκίρχεν» καταδεικνύει πώς το κόμμα κατάφερε, όπως παρατηρεί η εφημερίδα ΤΑΖ, να προσεγγίσει το παραδοσιακό «προλεταριάτο», που πλέον δεν ταυτίζεται με την Αριστερα, όπως συνέβει και σε αντίστοιχες γαλλικές επαρχιακές πόλεις με την επέλαση της Λεπέν.

Καθρέφτης της Γερμανίας και της Ευρώπης

H Bόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο σε πληθυσμό κρατίδιο της Γερμανίας. Είναι ταυτόχρονα το κρατίδιο εκείνο που εισφέρει στο γερμανικό ΑΕΠ το μεγαλύτερο μερίδιο, με μια ισχυρότατη οικονομία και κρατιδιακό ΑΕΠ ύψους 733 εκατομμυρίων ευρώ (στοιχεία 2021).

Eκεί βρίσκονται κολοσσοί της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας μετάλλου, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες αλλά και ο γερμανικός κολοσσός της αμνυτικής βιομηχανίας -με ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα εξαιτίας των παγκόσμιων κρίσεων-, η Rheinmetall. Στο ίδιο κρατίδιο βρίσκονται επίσης και κομβικής σημασίας νατοϊκές βάσεις, που αποκτούν επιπρόσθετη βαρύτητα και ρόλο στο πλαίσιο της αμυντικής ενίσχυσης της Γερμανίαςκαι της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική απειλή.

Xάρη στην εγγύτητα με άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης όπως το Βέλγιο, την Ολλανδίαή τη Γαλλία και την στενή διασύνδεση με τους γείτονες σε πολλά επίπεδα, το κρατίδιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συνολικά για την ΕΕ, αποτελώντας διαχρονικά ένα «εργαστήρι» για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και για τις αντοχές της.

Ταυτόχρονα η NRW είναι ένα κρατίδιο μεταναστών, από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι σήμερα, όπου, μεταξύ άλλων, ζει σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στην Ευρώπη, με πάνω από 130.000 Έλληνες.