Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Τούρνοβ-Πράιλακ του Βρανδεμβούργου της Γερμανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa, η αστυνομία διαπίστωσε σημάδια πιθανής φθοράς σε γραμμή του δικτύου και στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροτεχνουργοί για την εξουδετέρωση των μηχανισμών, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Märkische Allgemeine», εκτιμάται ότι στόχος της ενέργειας ήταν η πρόκληση εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος στις υποδομές που συνδέονται με το γειτονικό λιγνιτικό εργοστάσιο.

Παρ’ όλα αυτά, το σχέδιο απέτυχε και δεν σημειώθηκε κάποιο μπλακ άουτ. Παράλληλα, εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας Leag επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ανάμεσα στο προσωπικό.

Το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Γιένσβαλντε, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Κότμπους, αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη στο Βρανδεμβούργο.

Αν και από τις έξι αρχικές μονάδες σήμερα παραμένουν σε λειτουργία μόλις δύο ή τρεις, συνεχίζουν να καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της περιοχής, ενόψει της προγραμματισμένης οριστικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού το 2028.