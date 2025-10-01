Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο βόρειο Μόναχο από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικές μονάδες και πυροτεχνουργοί βρίσκονται επίσης στο σημείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, υπήρξαν αρκετές εκρήξεις και φέρεται να ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας πιθανότατα γέμισε το σπίτι των γονιών του με εκρηκτικά, του έβαλε φωτιά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Από την έκρηξη ένα μικρό λεωφορείο άρπαξε φωτιά, όπου και κάηκε ολοσχερώς.

Τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο βρέθηκε επίσης με τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Το σημείο του περιστατικού είναι η οδός Lerchenauer, στα βόρεια του Μονάχου.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή και συμβουλεύει τους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφεύγουν ή να την παρακάμπτουν.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Ο αστυνομικός διευθυντής Thomas Schelshorn διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό» και ότι το περιστατικό «δεν συνδέεται με το Oktoberfest». Ειδικοί πυροτεχνουργοί ερευνούν το σπίτι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας.