Σημαντική αύξηση σημείωσε η δύναμη του γερμανικού στρατού, φτάνοντας στα τέλη Ιουλίου τους 186.700 εν ενεργεία στρατιώτες.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 13 ετών, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων για το 2026 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών της χώρας.

Εντυπωσιακή άνοδος κατά 26% καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις κατάταξης.

Επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για το 2026

Μέσα σε μόλις έναν μήνα, τον Ιούλιο, ο στρατός ενισχύθηκε κατά 3.700 άνδρες και γυναίκες, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Με αυτή την επίδοση, η Γερμανία πιάνει τον κυβερνητικό στόχο που είχε τεθεί για το 2026, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση του στρατεύματος μεταξύ 186.000 και 190.000 υπηρετούντων.

Εκτόξευση 26% στις αιτήσεις κατάταξης

Η στροφή των νέων προς το στράτευμα αποτυπώνεται καθαρά στα στατιστικά στοιχεία του Ιουλίου, τα οποία δείχνουν ότι υποβλήθηκαν περίπου 300 αιτήσεις, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση 26% σε ετήσια βάση, ενώ στο πλαίσιο του ανανεωμένου μοντέλου στρατιωτικής θητείας, υπηρετούν πλέον 100 εθελοντές και στρατιώτες βραχυπρόθεσμης θητείας (αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι).

Υψηλή ανταπόκριση στα ερωτηματολόγια εγγραφής

Παράλληλα, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας αποκάλυψε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν αποσταλεί περίπου 378.000 ερωτηματολόγια για την εγγραφή στον στρατό.

Η ανταπόκριση των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, με το 96% του αντρικού πληθυσμού και το 4% του γυναικείου πληθυσμού αλλά και των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως άλλα φύλα να έχουν απαντήσει. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες.