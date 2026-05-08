Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε πριν από λίγη ώρα στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει.

Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα.

Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Το χρονικό της ομηρίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γερμανίας, καθώς άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση σε υποκατάστημα της Volksbank στο Σίντσιγκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου, το πρωί της Παρασκευής (08/05).

Στο υποκατάστημα κρατούνταν υπάλληλοι και πολίτες όμηροι, ενώ άμεσα έσπευσαν και οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, οι οποίες ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό κατά τις 09:00 το πρωί.

Σύμφωνα με την γερμανική Bild, όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα και την στιγμή που ένας υπάλληλος επιχείρησε να εισέλθει στο κτήριο, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Ο δράστης πήρε ως όμηρο τον υπάλληλο και μπήκαν μέσα στη τράπεζα, και συγκεκριμένα στο θησαυροφυλάκιο.

Ειδικότερα, η γερμανική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, γράφοντας πως αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού μεταφοράς μετρητών, κρατούνται όμηροι στο υποκατάστημα της τράπεζας. «Εκτιμάται επί του παρόντος ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα», συμπλήρωσε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι μέχρι στιγμής «σταθερή και διαχειρίσιμη».

Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.