Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Seit heute früh ist die Innenstadt #Rendsburg abgesperrt. Großaufgebot an schwer bewaffneter Polizei, wegen einer “Bedrohungslage”. Die Polizei vermutet wohl mehrere bewaffneter Personen in einer Bar in der Pannkokenstraat. pic.twitter.com/x41DnHiRqY — Das Nordlicht 🇩🇪🐱🌊 (@sma_nordlicht) June 2, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα στην υπόθεση.