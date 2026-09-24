Συναγερμός για τον εντοπισμό drone σήμανε στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 22:05 (ώρα Ελλάδος). Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του drone αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, τις περισσότερες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γερμανικό αεροδρόμιο, ανέφερε η Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb.

Φωτογραφία: BILD