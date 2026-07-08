Αιματηρό επεισόδιο, που παραπέμπει σε κατάσταση αμόκ (rampage), σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο γυμνάσιο-λύκειο Welfen (Welfen-Gymnasium) στην πόλη Σονγκάου της Άνω Βαυαρίας, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και σπέρνοντας τον πανικό στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών, ένας άνδρας, ο οποίος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για την επίθεση, έχει ήδη συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Το χρονικό

Η αστυνομία της Βαυαρίας εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση μέσω της πλατφόρμας «Χ», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη γύρω περιοχή για τη διευκόλυνση της μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε άμεσα γύρω από το σχολικό συγκρότημα.

«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», ανέφερε η αρχική ανάρτηση των Αρχών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για μονοψήφιο αριθμό τραυματιών, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμα η σοβαρότητα της κατάστασής τους ή αν ανάμεσά τους βρίσκονται μαθητές.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας αμέσως μετά το περιστατικό.

Αν και τα ακριβή κίνητρα και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν παραμένουν υπό διερεύνηση, εκπρόσωπος των Αρχών τόνισε ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις που παραπέμπουν σε προσχεδιασμένη επίθεση αμόκ.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Το Σονγκάου, μια ήσυχη επαρχιακή πόλη περίπου 12.000 κατοίκων στις όχθες του ποταμού Λεχ, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή τραγωδία.

Για την άμεση υποστήριξη των οικογενειών, οι Αρχές έχουν ήδη δημιουργήσει κέντρο υποδοχής και ενημέρωσης για τους γονείς και τους συγγενείς των μαθητών στον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό, όπου παρέχεται και ψυχολογική βοήθεια.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Με πληροφορίες από το faz.net