Μια 46χρονη γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά την επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα από τον σύζυγό της, ο οποίος την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και της άναψε φωτιά, ενώ επέβαινε στο τραμ στην πόλη Γέρα της Θουριγγίας.

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος είναι ο γεωργιανής καταγωγής Τενγκίζι Κακιασβίλι και διαφεύγει τη σύλληψη. «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο άνθρωπος που αναζητούμε να είναι επικίνδυνος. Παρακαλούμε, μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κάτια Ρίντερ.

