Μεγάλης κλίμακας κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σε 30 πόλεις της Γερμανίας, έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει». Πάνω από 160.000 άνθρωποι έχουν ήδη δηλώσει πως θα δώσουν το «παρών», ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η προοπτική των μαζικών διαδηλώσεων έχει θέσει σε συναγερμό τις γερμανικές αρχές για το ενδεχόμενο βίαιων επεισοδίων, την ώρα που πολλές επιχειρήσεις οχυρώνονται προληπτικά.

Οι διαδηλωτές, που αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και άλλες περιοχές, προβάλλουν μια σειρά από αιτήματα. Μεταξύ αυτών, η βελτίωση της εκπαίδευσης, η εξασφάλιση προσιτών συνθηκών διαβίωσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η ακύρωση των περικοπών στις πολιτικές πρόνοιας, καθώς και ο τερματισμός των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των συστημάτων μαζικής παρακολούθησης (όπως οι κάμερες ασφαλείας).

Οι προειδοποιήσεις των διοργανωτών και η στάση των πολιτικών

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας άσκησαν δριμεία κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τονίζοντας πως η νεολαία νιώθει εγκαταλελειμμένη και αγνοημένη.

«Κύριε Μερτς, θα ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», δήλωσαν χαρακτηριστικά, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσουν ότι αντιτίθενται στη βία και τις φθορές περιουσιών.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας, Κάριν Πριν (CDU) μιλώντας στο περιοδικό Stern, προέτρεψε τους νέους: «Να είστε δυνατοί. Να συμμετέχετε σε πολιτικά κόμματα. Αλλά μην είστε βίαιοι. Οι νέοι έχουν ασφαλώς εύλογες ανησυχίες».

Τη στήριξή της στα αιτήματα της νεολαίας εξέφρασε και η εκπρόσωπος του SPD για θέματα Νεολαίας, Γιασμίνα Χόστερτ, επισημαίνοντας ότι συνδέονται άμεσα με το μέλλον της χώρας: «Το βλέπουμε αυτό ως ευθύνη μας, θα ακούσουμε και θα υποστηρίξουμε σθεναρά τις ανησυχίες της νεότερης γενιάς». Παράλληλα, η πρώην αρχηγός των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, στηλίτευσε το γεγονός ότι ο δημόσιος διάλογος έχει μονοπωληθεί από τον φόβο των επεισοδίων, υποβαθμίζοντας τα ουσιαστικά αιτήματα των διαδηλωτών.

Αυστηροί έλεγχοι και «οχυρωμένα» καταστήματα

Προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο ατόμων με βίαιες προθέσεις στη χώρα, οι γερμανικές αρχές έχουν ενισχύσει δραστικά τους ελέγχους στα σύνορα, με έμφαση στις διελεύσεις από Γαλλία και Ιταλία.

«Εάν χρειαστεί, κάποια άτομα θα απελαθούν», υπογράμμισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, τονίζοντας ότι η αστυνομία διαχωρίζει πλήρως την ειρηνική πλειοψηφία των φοιτητών από την «εξτρεμιστική, βίαιη σκηνή» που ενδέχεται να παρεισφρήσει στις κινητοποιήσεις.

Επίκεντρο των κινητοποιήσεων αναμένεται να αποτελέσει η Κολωνία. Εκεί, όπως και στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη, αρκετά καταστήματα πολυτελών ειδών έχουν ήδη καλύψει τις βιτρίνες τους με γυψοσανίδες και θα παραμείνουν κλειστά, υπό τον φόβο ενδεχόμενων βανδαλισμών ή λεηλασιών.

Την αβεβαιότητα της κατάστασης αποτύπωσε και ο Χάικο Τέγκατς, επικεφαλής της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης, δηλώνοντας στην εφημερίδα BILD: «Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόση βία είναι πιθανή, καθώς στις συγκεντρώσεις εμπλέκονται τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες – ανάμεσά τους και εξτρεμιστικές».