Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο εξέδωσαν την Κυριακή κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας τη “βαθιά ανησυχία” τους για ένα ισραηλινό νομοσχέδιο που θα διευρύνει τη χρήση της θανατικής ποινής.

“Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής της εσχάτης των ποινών στο Ισραήλ” γράφουν στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής διπλωματίας των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, “η υιοθέτηση ενός τέτοιου κειμένου θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις του Ισραήλ στις δημοκρατικές αρχές”.

Ως εκ τούτου, “καλούμε τους Ισραηλινούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν” αυτό το νομοσχέδιο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την ακροδεξιά, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στο ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα, αλλά πιθανότατα θα προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters