Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από Ευρωπαϊκές δυνάμεις με πρόταση για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να διεξαγάγουν άμεσες συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

(Reuters) – Germany, France and Britain are ready to hold immediate talks with Iran over Tehran’s nuclear programme in a bid to de-escalate the situation in the Middle East, German Foreign Minister Johann Wadephul said.

— Parisa Hafezi (@PHREUTERS) June 15, 2025