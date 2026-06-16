Μια από τις πιο απίθανες στιγμές που έχουν καταγραφεί φέτος σε ποδηλατικό αγώνα σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που επέβαινε σε αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο αποφάσισε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο την ώρα που διεξαγόταν ποδηλατικός αγώνας.

Δεν γνωρίζουμε εάν η ηλικιωμένη ήθελε να πλησιάσει λίγο περισσότερο για να δει τους αθλητές καταλήγοντας κυριολεκτικά στη μέση του πελοτόν, ή απλά ήθελε να διασχίσει τον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του αγώνα νέων LVM Saarland Trofeo, μίας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εφήβων ποδηλατών στην Ευρώπη και μέρος του Κυπέλλου Εθνών της UCI.

🚨 Wth?! 😱 An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B — Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κινούνταν με ηλεκτρικό σκούτερ κινητικότητας, φαίνεται να προχωρά αργά από το πεζοδρόμιο προς τον δρόμο την ώρα που το πελοτόν πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα. Ένας πρώτος ποδηλάτης κατάφερε να την αποφύγει την τελευταία στιγμή, όμως ο αθλητής που ακολουθούσε δεν είχε τον ίδιο χρόνο αντίδρασης και συγκρούστηκε μετωπικά μαζί της.

Η σύγκρουση προκάλεσε ένα εντυπωσιακό ντόμινο πτώσεων.

Ποδηλάτες εκτοξεύθηκαν από τα ποδήλατά τους, άλλοι βρέθηκαν ξαπλωμένοι στην άσφαλτο προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε μόλις συμβεί, ενώ όσοι ακολουθούσαν αναγκάστηκαν να περάσουν ανάμεσα στα συντρίμμια και τους πεσμένους αθλητές για να συνεχίσουν τον αγώνα.

Παρά τις εικόνες που αρχικά προκάλεσαν σοκ στους θεατές, τα νέα αποδείχθηκαν πολύ καλύτερα από ό,τι φοβήθηκαν οι διοργανωτές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανένας από τους εμπλεκόμενους αθλητές δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αν και αρκετοί εγκατέλειψαν τον αγώνα μετά την πτώση.

Ο Ολλανδός νεαρός ποδηλάτης που συγκρούστηκε πρώτος με το σκούτερ χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ άσχημη πτώση», σημειώνοντας πως στάθηκε τυχερός που γλίτωσε τα χειρότερα, ενώ εξέφρασε την απορία του για το πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια ελεγχόμενη αγωνιστική διαδρομή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησαν να εμφανιστούν και τα πρώτα χιουμοριστικά σχόλια.

Κάποιοι χρήστες έγραψαν ότι «η γιαγιά αποφάσισε να συμμετάσχει στον αγώνα χωρίς να το δηλώσει», ενώ άλλοι σχολίασαν πως «το σκούτερ είχε διαφορετική άποψη για τη γραμμή του τερματισμού».

Ωστόσο, οι περισσότεροι υπογράμμισαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, δεδομένων των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσουν οι ποδηλάτες σε τέτοιους αγώνες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι νεαροί αθλητές της Saarland Trofeo δύσκολα θα ξεχάσουν τη φετινή διοργάνωση.