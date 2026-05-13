Βαρύτατο κατηγορητήριο εις βάρος 45χρονου ιατρού εξέδωσε η Εισαγγελία του Πότσνταμ, με την υπόθεση να αποκαλύπτει κενά ασφαλείας σε νοσοκομειακές μονάδες του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία.

Ο παιδίατρος, ο οποίος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ (περιοχή του Βερολίνου), φέρεται να δρούσε ανεξέλεγκτα για πάνω από μία δεκαετία, συγκεκριμένα από το 2013 έως το 2025. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι 130 κατηγορίες αφορούν βιασμούς και βαριά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Πράξεις που διαπράχθηκαν εντός των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 45χρονο ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η καταγγελία μιας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου οδήγησε στη σύλληψή του. Οι Αρχές, φοβούμενες τον κίνδυνο επανάληψης των πράξεων, διέταξαν την προφυλάκισή του. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών αρχείων, ενώ οι Αρχές αναζητούν επιπλέον θύματα που ενδέχεται να μην έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Η εσωτερική έρευνα του Ομίλου Κλινικών του Χάφελαντ έφερε στο φως μια κρίσιμη παράλειψη: ο κατηγορούμενος κατάφερε να δράσει παραβιάζοντας την αρχή των «τεσσάρων ματιών». Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επιβάλλει την υποχρεωτική παρουσία δεύτερου ατόμου κατά την εξέταση ανηλίκων, κανόνας που στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε.

«Τέτοιες κατηγορίες κλονίζουν συθέμελα την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους προς το ιατρικό σύστημα», δήλωσε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου, Μάικ Λεσνάου, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του πλήγματος για τη δημόσια υγεία.