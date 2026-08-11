Γερμανοί σχολιαστές κάνουν λόγο για ένα παράδοξο «θαύμα», καθώς παρά τη μαζική αποχώρηση εκατοντάδων χιλιάδων πιστών, τα έσοδα από τον εκκλησιαστικό φόρο στη Γερμανία συνεχίζουν να αυξάνονται, ξεπερνώντας τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Πώς εξηγείται η αύξηση των εσόδων

Η εξήγηση αυτής της εξέλιξης είναι αμιγώς οικονομική: ο εκκλησιαστικός φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό 8% έως 9% επί του ατομικού φόρου εισοδήματος. Η αύξηση των μισθών και το προοδευτικό φορολογικό σύστημα της χώρας υποχρεώνουν όσους παραμένουν εγγεγραμμένοι να καταβάλλουν υψηλότερα ποσά.

Επιπλέον, τα μέλη που επιλέγουν να μην αποχωρήσουν, τείνουν να είναι εργαζόμενοι με υψηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση των αποδοχών τους.

Η διαδικασία της αποχώρησης και οι συνέπειες

Για να απαλλαγεί κανείς από τη συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση, απαιτείται μια επίσημη διοικητική διαδικασία (Kirchenaustritt) με φυσική παρουσία σε ληξιαρχείο ή δικαστήριο.

Αν και η οικονομική ελάφρυνση αποτελεί κίνητρο για ορισμένους, οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους πολίτες στην έξοδο είναι η σταδιακή αποξένωση από τη θρησκευτική ζωή και τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα κακοποίησης.

Η επιλογή της διαγραφής συνεπάγεται παράλληλα την απώλεια δικαιωμάτων, όπως ο θρησκευτικός γάμος, η ιδιότητα του αναδόχου ή η εκκλησιαστική κηδεία.

Ένα φαινόμενο με ημερομηνία λήξης

Παρά την πρόσκαιρη αύξηση των εσόδων, η οικονομική ευημερία των εκκλησιών θεωρείται ότι έχει ημερομηνία λήξης, καθώς τα εκκλησιαστικά έσοδα αυξάνονται με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους.

Τόσο η Καθολική όσο και η Ευαγγελική Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι η συνεχής συρρίκνωση των μελών συνεπάγεται σημαντική πτώση των εσόδων τις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κοινωνικού και φιλανθρωπικού τους έργου.