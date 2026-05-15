Σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο της Γερμανίας δρομολογεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, στοχεύοντας στην ουσιαστική κατάργηση του παραδοσιακού οκταώρου, αυξάνοντας έτσι το ωράριο εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας, προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου μέσα στον Ιούνιο, το οποίο προβλέπει τη ριζική αναθεώρηση του συστήματος καταγραφής και οριοθέτησης του χρόνου εργασίας. Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης, η οποία αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ CDU/CSU και SPD, είναι η αντικατάσταση του ημερήσιου ορίου εργασίας από ένα αποκλειστικά εβδομαδιαίο πλαίσιο, καταργώντας το υφιστάμενο καθεστώς, που επιτρέπει την υπέρβαση των οκτώ ωρών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Μέχρι σήμερα, η γερμανική νομοθεσία προβλέπει μέγιστη εργασία οκτώ ωρών ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης στις δέκα ώρες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εξαμήνου δεν θα ξεπερνά το οκτάωρο. Παράλληλα, ισχύει ανώτατο εβδομαδιαίο όριο 48 ωρών. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε την Τρίτη από το υπουργικό συμβούλιο, θυμίζει πολύ τον ελληνικό νόμο που έφερε στη ζωή των εργαζομένων το 13ωρο. Που παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως κάτι εθελοντικό, ο εργαζόμενος που θα αρνηθεί θα πρέπει να εξηγήσει γιατί το κάνει.

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς νομικοί ειδικευμένοι στο εργατικό δίκαιο εκτιμούν ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να απασχολούνται έως και 12 ώρες ημερησίως. Σε εξαήμερη εργασία, αυτό μεταφράζεται θεωρητικά σε 73,5 ώρες την εβδομάδα.

Ωστόσο, τα γερμανικά συνδικάτα προειδοποιούν ότι η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Η επικεφαλής της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB), Γιασμίν Φαχίμι, δήλωσε στη Süddeutsche Zeitung ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εξαναγκάζονται σε πολύωρες βάρδιες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αντίδρασης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να εργάζονται έως και 13 ώρες ημερησίως». Τονίζουν επίσης, ότι η απελευθέρωση του ωραρίου θα οδηγήσει σε εξαντλητικές βάρδιες, ειδικά σε κλάδους με ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού, όπως η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων. Οι συνδικαλιστικοί φορείς υπογραμμίζουν ότι η υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ψυχικών διαταραχών και εργατικών ατυχημάτων, επιβαρύνοντας τελικά τόσο τους εργαζόμενους όσο και το εθνικό σύστημα υγείας.