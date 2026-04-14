Σε τροχιά περαιτέρω ενίσχυσης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην εμβάθυνση της στρατιωτικής τους συνεργασίας κατά τη διάρκεια των διευρυμένων κυβερνητικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται στο Βερολίνο.

Μάλιστα ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για μια «νέα στρατηγική εταιρική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

«Θέλουμε να επενδύσουμε στο κοινό μας μέλλον», δήλωσε ο Μερτς, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν στην παραγωγή drones, καθώς και σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς και τα πυρομαχικά πυροβολικού. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία για τα drones ως πιθανώς «τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει επιπλέον σύμβαση της Ουκρανίας με την Raytheon για την προμήθεια εκατοντάδων πυραύλων Patriot. Παράλληλα, συμφωνία επετεύχθη και με τη γερμανική Diehl Defence για την παράδοση επιπλέον εκτοξευτών του συστήματος αεράμυνας Iris-T, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και αστικών κέντρων.

Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβάνεται επίσης η συνεργασία στην ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων μάχης και στην ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.