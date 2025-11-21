Το Κόμμα της Αριστεράς άσκησε σαφή κριτική στο νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας του CDU/CSU και του SPD.

Ο ηγέτης του κόμματος Γιαν Βαν Άκεν έδωσε στο t-online μια ασυνήθιστη συμβουλή για όσους επιθυμούν να απολυθούν.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποστηρίξουμε με πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσατε να κατηγοριοποιηθείτε ως ακατάλληλοι«, δήλωσε ο Βαν Άκεν.

Ανέφερε για παράδειγμα, ότι ένα τσιγαριλίκι που καταναλώνεται πριν από τη κατάταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαλλαγή.

Ένα απλό τσιγαριλίκι – δηλαδή ένα τσιγάρο με κάνναβη – συνήθως οδηγεί σε βραχυπρόθεσμες σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν χαλάρωση ή αίσθημα ευφορίας, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται αισθητά η ικανότητα συγκέντρωσης, η ταχύτητα αντίδρασης και η μνήμη τους.

Η αντίληψη του χρόνου επίσης συχνά αλλάζει.

Άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία με την κάνναβη μπορεί να παρουσιάσουν ζάλη, ναυτία, αίσθημα άγχους ή ακόμη και σύντομες αντιδράσεις πανικού.

Συμβουλές για όσους «δεν θέλουν να αναγκαστούν να φορέσουν στολή»

Ο Βαν Άκεν ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα δημοσιεύσει έναν “μικρό οδηγό” για το “πώς να αποφύγει κανείς καλύτερα τη στρατιωτική θητεία”. Δήλωσε στο t-online: «Υπάρχουν πολλές καλές εμπειρίες που θα θέλαμε να μοιραστούμε με τους νέους που απλά δεν θέλουν να αναγκαστούν να μπουν σε μια στολή».

Ο Βαν Άκεν και η συμπρόεδρος του κόμματος Ines Schwerdtner σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια λεγόμενη επίθεση παροπλισμού

. Η αντίστοιχη πρότασή τους, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία αυτό το Σαββατοκύριακο, αναφέρει:

«Για το Die Linke, η άρνηση της στρατιωτικής θητείας δεν αποτελεί έλλειψη κοινοτικού πνεύματος, αλλά μάλλον μια θαρραλέα απόφαση και έκφραση της θέλησης για ειρήνη».

Την περασμένη εβδομάδα, τα κόμματα του συνασπισμού CDU/CSU και SPD συμφώνησαν σε έναν συμβιβασμό για ένα νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας.

Το σχέδιο προβλέπει την επιστράτευση νέων ανδρών που γεννήθηκαν το 2008 ή αργότερα.

Οι κατάλληλοι άνδρες – καθώς και οι γυναίκες που θα προσφέρονται εθελοντικά για στρατιωτική θητεία – θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να εκπληρώσουν στρατιωτική θητεία, αλλά χωρίς καμία υποχρέωση να το κάνουν.

Ο βασικός νόμος εγγυάται το δικαίωμα άρνησης στράτευσης στις ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αποφυγή της ίδιας της στράτευσης.

Προς το παρόν, η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική.

Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, το κοινοβούλιο θα μπορούσε να εισαγάγει τη λεγόμενη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κατ’ απαίτηση, στην οποία οι στρατεύσιμοι θα επιλέγονται με κλήρωση.

Ωστόσο, οι βουλευτές πρέπει ακόμη να εγκρίνουν αυτό το μοντέλο.

