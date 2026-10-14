Συνολικά 358 περιπτώσεις παιδικών γάμων έχουν καταγραφεί επίσημα από το 2012 στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ωστόσο, η δικαστική παρέμβαση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς μόλις οκτώ από αυτούς τους γάμους έχουν ακυρωθεί νομικά μέχρι σήμερα.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση των βουλευτών της AfD, Νικόλαου Μπουτακόγλου και Emely Knorr, με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών να δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανήλικες νύφες ήταν μόλις 11 ετών.

Οι νομικές ακυρώσεις και οι εκατοντάδες ανεξέλεγκτες υποθέσεις

Οι ελάχιστες ακυρώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 2018 και 2024. Ανάμεσα στις τεκμηριωμένες περιπτώσεις περιλαμβάνεται ο γάμος μιας 11χρονης από το Ιράκ με έναν 17χρονο ομοεθνή της που ακυρώθηκε το 2020, καθώς και η ακύρωση το 2018 του γάμου μιας 14χρονης Αφγανής με έναν 30χρονο άνδρα. Το 2024 καταγράφηκαν δύο ακόμη ακυρώσεις, που αφορούσαν μια 16χρονη Γερμανίδα με έναν 25χρονο Πακιστανό και μια 16χρονη Συρία με έναν 27χρονο από την ίδια χώρα.

Παρά την ψήφιση του νόμου για την καταπολέμηση των παιδικών γάμων το 2017 και τις νεότερες ρυθμίσεις του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου το 2024, η τύχη των υπόλοιπων 350 υποθέσεων εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Η περιφερειακή αρχή ταξινομεί τις περιπτώσεις αυτές ως «άλλους διακανονισμούς». Αυτό σημαίνει ότι οι γάμοι τερματίστηκαν ή παραμείχαν χωρίς νομική ακύρωση λόγω ενηλικίωσης των εμπλεκομένων, θανάτου ενός εκ των συζύγων, απόφασης να μην ζητηθεί ακύρωση, ή λόγω τέλεσης νέου γάμου στο εξωτερικό.

Η εικόνα των καταγραφών και τα κενά στην παρακολούθηση

Τα στοιχεία της περιφερειακής κυβέρνησης αποτυπώνουν μια συνεχή παρουσία του φαινομένου κατά την περίοδο 2015-2026. Για το 2023 καταγράφηκε ο γάμος μιας 12χρονης Αφγανής με έναν 21χρονο ομοεθνή της, ενώ συχνή είναι η παρουσία κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών στις στατιστικές. Οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις για το 2026 αφορούν γάμους κοριτσιών 16 και 17 ετών με ενήλικες άνδρες.

Παρά τις καταγραφές αυτές, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι δεν εκκρεμεί καμία δικαστική διαδικασία ακύρωσης.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι δεν συλλέγονται δεδομένα για τη σχολική φοίτηση των θυμάτων, ενώ η κυβέρνηση δεν διαθέτει πληροφορίες για τις χώρες στις οποίες συνάφθηκαν οι γάμοι, καταγράφοντας μόνο την ηλικία και την υπηκοότητα κατά τη στιγμή του γάμου.

Περιστατικά κινδύνου και η ανάγκη για προστασία των ανηλίκων

Η σοβαρότητα της κατάστασης ενισχύεται από τη δραστηριότητα των δομών υποστήριξης. Το κρατικά χρηματοδοτούμενο συμβουλευτικό κέντρο YASEMIN κατέγραψε το 2025 συνολικά 271 περιπτώσεις παροχής συμβουλών. Από αυτές, οι 80 αφορούσαν άτομα που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο αναγκαστικού γάμου, εκ των οποίων τα 33 ήταν ανήλικα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν τέσσερα παιδιά κάτω των 12 ετών, πέντε παιδιά 12 ετών και δύο 13 ετών.

Αφορμή για την παρέμβαση των βουλευτών αποτέλεσε ο οδηγός έκτακτης ανάγκης που δημοσίευσε στα τέλη Ιουλίου του 2026 η οργάνωση «Terre des Femmes» για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με βάση τη γερμανική νομοθεσία και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο γάμος επιτρέπεται αποκλειστικά μετά την ενηλικίωση στο 18ο έτος, ενώ ο αναγκαστικός γάμος συνιστά αυτοτελές ποινικό αδίκημα.