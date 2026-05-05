Ζευγάρι παραδέχθηκε ότι έκλεβε παρκόμετρα στη Βαυαρία για δέκα ολόκληρα χρόνια, και με συνολική λεία κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο 40χρονος άνδρας, πρώην δημοτικός υπάλληλος, που η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα στάθμευσης από τα κέρματα που τοποθετούσαν οι πολίτες, με τη βοήθεια της 39χρονης συζύγου του, ομολόγησε στο δικαστήριο, πως αφαίρεσε συνολικά 1,9 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα δέκα ετών.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κέμπτεν, με το ζευγάρι να βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, και να αντιμετωπίζει ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 10 χρόνια φυλάκισης.

Πώς δρούσε το ζευγάρι

Ο κατηγορούμενος ήταν υπεύθυνος για το άδειασμα παρκόμετρων σε τουριστική περιοχή, γεγονός που του έδινε άμεση πρόσβαση σε μεγάλα ποσά μετρητών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το ζευγάρι κατηγορείται ότι κατέθεσε τα κέρματα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς και τα μετέτρεψε σε κουπόνια σουπερμάρκετ.

Μόνο για την περίοδο 2020–2025, οι Αρχές εκτιμούν ότι το ζευγάρι υπεξαίρεσε περίπου 1,34 εκατομμύρια ευρώ σε 335 διαφορετικές περιπτώσεις.

Ομολογία ενοχής

Κατά την απολογία του, ο 40χρονος εμφανίστηκε μεταμελημένος, και παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες είναι ακριβείς. Περιέγραψε πώς ξεκίνησε αρχικά να αφαιρεί μικρά ποσά, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αυξάνονταν σταδιακά. «Κάποια στιγμή, έγινε ένας φαύλος κύκλος», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας πώς η δράση του κράτησε δέκα χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ανακτήσουν ολόκληρο το ποσό που υπεξαιρέθηκε.