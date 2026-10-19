Τον δρόμο για τον σχηματισμό νέας διοίκησης στο κρατίδιο του Βερολίνου, άνοιξε η ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, η Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος ενέκρινε την έναρξη επίσημων διαλογικών επαφών με την Αριστερά και τους Πράσινους. Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία (26 θετικές ψήφοι έναντι μόλις 3 αρνητικών), παρά τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται η τοποθέτηση της ηγεσίας των Πράσινων, ενώ η Αριστερά θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις στο συνέδριο της 31ης Οκτωβρίου. Εφόσον εξασφαλιστεί η στήριξη και από τους τρεις εταίρους, οι διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου. Σε περίπτωση θετικής κατάληξης, η Ελίφ Εράλπ, προερχόμενη από την Αριστερά, θα αναλάβει τα ηνία της γερμανικής πρωτεύουσας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Συμφωνία για τη στέγαση και τις υποδομές

Στις διερευνητικές επαφές που προηγήθηκαν, τα τρία κόμματα κατάφεραν να συγκλίνουν σε σημαντικά ζητήματα αιχμής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπου συμφωνήθηκε η δυνατότητα απαλλοτρίωσης ακινήτων από μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο άνω των 10.000 διαμερισμάτων (αποκλίνοντας από την αρχική πρόταση που έθετε το όριο στις 3.000 μονάδες).

Επιπλέον, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή 100.000 νέων κατοικιών, καθώς και την ενίσχυση της χρηματοδότησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αυστηρό πλαίσιο κατά του αντισημιτισμού

Ιδιαίτερα απαιτητικές ήταν οι συζητήσεις γύρω από τη στάση της Αριστεράς σε θέματα αντισημιτισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, αποφασίστηκε ότι στο τελικό προγραμματικό κείμενο θα περιληφθεί ρητή δέσμευση για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ, αλλά και την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών, με γνώμονα την ασφάλεια του Ισραήλ και την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων. Μάλιστα, για όσους παραβιάζουν αυτές τις αρχές προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Πολιτικές αντιδράσεις και εσωκομματικός διάλογος

Υπεραμυνόμενος της απόφασης για συνεργασία, ο επικεφαλής του SPD Βερολίνου, Στέφεν Κραχ, σημείωσε πως η επίτευξη συμβιβασμών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση στη δημοκρατία, απαντώντας έτσι στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από κεντρικά στελέχη του κόμματος.

Από την πλευρά της, η πρώην δήμαρχος Φραντσίσκα Γκιφάι έκανε λόγο για στρατηγική στροφή του SPD, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τεθεί η τελική προγραμματική συμφωνία στην κρίση των 17.500 μελών του κόμματος στο Βερολίνο.