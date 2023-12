Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Τρίτη (5/12) στη διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου με πλήθος τουριστών να εγκαταλείπουν άρον άρον το σημείο.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι πάγκοι της αγοράς γύρω στις 20:00 το βράδυ τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τη φωτιά, δύο μικρά γκαζάκια εξερράγησαν.

Σύμφωνα με τη Bild, η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την προσπάθεια να σβήσουν οι ίδιοι τη φωτιά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η χθεσινή φωτια προέκυψε μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο εφήβων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Βρανδεμβούργο, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

According to #Berlin police, two wooden stalls caught fire. One person suffered injuries due to smoke inhalation, while another person was hurt helping extinguish the fire #Weihnachtsmarkt #alexanderplatz #feuer pic.twitter.com/ZyRyigE6G7

🇩🇪🔥🎄"Tragic news out of Berlin as a Christmas market is engulfed in flames. Our thoughts are with those affected and we hope for a swift recovery for the injured.

— THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) December 6, 2023