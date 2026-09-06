Στραμμένο στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον της Γερμανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς διεξάγονται κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές με βασικό διακύβευμα την πιθανή επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Το κρατίδιο, που παραδοσιακά δεν διακρίνεται για την έντονη πολιτική του κινητοποίηση, καταγράφει ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή, με πάνω από το 50% των ψηφοφόρων να έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, δύο ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες.

Η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε έντονα από την αγωνία για την ακρίβεια σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και τον φόβο για το μέλλον των θέσεων εργασίας στις δοκιμαζόμενες τοπικές βιομηχανίες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το κρατίδιο διαθέτει τον πιο γερασμένο πληθυσμό της χώρας, με πάνω από τους μισούς εκλογείς να είναι ήδη συνταξιούχοι ή να βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου infratest-dimap για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ARD, η απαισιοδοξία κυριαρχεί: το 82% των πολιτών εκφράζει βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ μόλις ένα 13% δηλώνει αισιόδοξο. Όπως ακριβώς συνέβη και στην εκλογική αναμέτρηση του 2021, για το 25% των ψηφοφόρων, η οικονομία και η κοινωνική ασφάλιση αποτελούν τα απόλυτα κριτήρια για την επιλογή κόμματος.

Φθορά του κυβερνητικού συνασπισμού

Η δυσαρέσκεια για την τρέχουσα τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας (Χριστιανοδημοκράτες/CDU, Σοσιαλδημοκράτες/SPD και Φιλελεύθεροι/FDP) είναι σαφής, καθώς το 66% των ερωτηθέντων δηλώνει απογοητευμένο από το έργο της, έναντι 33% που δηλώνει ικανοποιημένο.

Παρά τη κυβερνητική φθορά, όμως, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: Το 46% θα προτιμούσε να δει ξανά το CDU στο τιμόνι του κρατιδίου, ενώ ένα 41% επιθυμεί κυβέρνηση υπό την ηγεσία της AfD. Σε επίπεδο προσώπων, το 46% προκρίνει για πρωθυπουργό τον σημερινό επικεφαλής του συνασπισμού, Σβεν Σούλτσε (CDU), ενώ το 40% στηρίζει τον υποψήφιο της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Το ορόσημο της αυτοδυναμίας και το «τείχος πυρός»

Αν και οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούσαν τη νίκη της AfD, το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν το κόμμα θα συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό (κοντά στο 43%) για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι τελευταίες μετρήσεις την έδειχναν δύο με τρεις μονάδες κάτω από αυτό το όριο. Εφόσον τα καταφέρει, θα πρόκειται για την πρώτη ακροδεξιά κρατιδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις (exit polls) αναμένεται να ανακοινωθούν στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), με την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων να ξεκινά αργότερα το βράδυ. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τελικό εύρος της νίκης, το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ αναμένεται να πυροδοτήσει μια έντονη και πολιτικά επώδυνη συζήτηση στο Βερολίνο για την αντοχή του περίφημου «τείχους πυρός», της άτυπης συμφωνίας των παραδοσιακών κομμάτων να αποκλείουν κάθε μορφή συνεργασίας με την ακροδεξιά.