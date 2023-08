Το ταξίδι της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ στην Αυστραλία καθυστερεί, καθώς το αεροσκάφος της αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η κυρία Μπέρμποκ αναμενόταν σήμερα στην Αυστραλία, πρώτο προορισμό της εβδομαδιαίας περιοδείας της στην περιοχή της Ωκεανίας και του Ειρηνικού, στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφθεί επίσης τη Νέα Ζηλανδία και τα Φίτζι.

Όμως, μετά τον ενδιάμεσο σταθμό στο Αμπού Ντάμπι (ΗΑΕ) για ανεφοδιασμό με καύσιμα, το αεροσκάφος με την ΥΠΕΞ και την υπόλοιπη γερμανική αντιπροσωπεία χρειάστηκε να ρίξει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων του στη θάλασσα και να γυρίσει πίσω.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών της κυρίας Μπέρμποκ που βρισκόταν στην πτήση εξήγησε ότι «εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, πρέπει να επιστρέψουμε στο Αμπού Ντάμπι για λόγους ασφαλείας. Βρίσκονται υπό εξέταση επιλογές για περαιτέρω διευθετήσεις».

Λίγη ώρα μετά την απογείωση, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες πως υπήρχε πρόβλημα διότι δεν μπορούσε να σηκώσει τα πτερύγια καμπυλότητας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ξανά στο Αμπού Ντάμπι στις 05:33 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:33 ώρα Ελλάδας].

Δεν είναι σαφές αν η καθυστέρηση θα επηρεάσει το ταξίδι και πώς.

Η υπουργός Εξωτερικών προγραμματίζει να επισκεφθεί την Καμπέρα, την πρωτεύουσα, καθώς και τη μητρόπολη Σίδνεϊ. Προβλέπεται να συναντηθεί με την ομόλογό της Πένι Γουόνγκ στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του γερμανικού ΥΠΕΞ, θα συζητήσει θέματα οικονομικής ασφάλειας, τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και τον ρόλο της Κίνας στην περιοχή της Ασίας.

