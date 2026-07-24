Σε τροχιά κυβερνητικών αλλαγών αλλά και εσωκομματικών κραδασμών βρίσκεται η Γερμανία, καθώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου, έναν «μίνι» ανασχηματισμό, προαναγγέλλοντας παράλληλα βαθύτερες τομές στο υπουργικό συμβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), καθώς ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, αμφισβητεί ανοιχτά το «τείχος προστασίας» έναντι του ακροδεξιού AfD, καλώντας σε σπάσιμο των πολιτικών ταμπού ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Ο «μίνι» ανασχηματισμός Μερτς και οι καρατομήσεις

Το πρωί της Παρασκευής (24/07), ο Φρίντριχ Μερτς προχώρησε στην ανακοίνωση στοχευμένων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη εποπτεία της καθημερινότητας της κυβέρνησης:

Η Νίνα Βάρκεν αναλαμβάνει τη νευραλγική θέση της διευθύντριας του γραφείου του καγκελαρίου, μετά την μετακίνηση του Τόρστεν Φράι στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU.

Η Κάρστεν Λίνεμαν διορίζεται νέος υπουργός Υγείας, ενώ ο Πάτρικ Σνίντερ, ο υπουργός Μεταφορών οδεύει προς καρατόμηση, εξαιτίας της εμφανούς έλλειψης προόδου στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και των υποδομών της χώρας και φαίνεται ότι πρόκειται να αντικατασταθεί από τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική βουλευτή του CDU Φριτς Γκούντσλερ.

Ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του για το μέλλον, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε:

«Θα υπάρξουν περισσότερες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο στο μέλλον, οι οποίες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο».

Πιέσεις για σπάσιμο του «ταμπού» με το AfD

Την ίδια ώρα που ο Μερτς επιχειρεί να ανασυντάξει το υπουργικό συμβούλιο, ένας από τους πλέον επιδραστικούς συμμάχους του στο κόμμα προκαλεί ισχυρό πολιτικό σεισμό.

Ο Μίχαελ Κρέτσμερ, πρωθυπουργός του ανατολικού κρατιδίου της Σαξονίας και κορυφαίο στέλεχος του CDU, αμφισβητεί ευθέως την τακτική του «τείχους προστασίας» (Brandmauer) που διατηρεί ο καγκελάριος απέναντι στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt, ο Κρέτσμερ, ο οποίος ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία, έστειλε σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του Βερολίνου:

«Όποιος εξακολουθεί να μιλάει για τείχη προστασίας δεν έχει αναγνωρίσει τα σημάδια των καιρών. Πρέπει να συζητήσουμε με όποιον θέλει να συζητήσει».

Η τοποθέτηση αυτή ανοίγει για πρώτη φορά επίσημα τη συζήτηση για πιθανή συνεργασία των κεντροδεξιών συντηρητικών με το AfD, το οποίο καταγράφει ποσοστά πρωτιάς στα ανατολικά κρατίδια, απειλώντας να ανατρέψει τις ισορροπίες στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό.

Ο Φρέντερικ Φρίντριχ Μερτς ανακοινώνει τις αλλαγές: