Όχι ένας, όχι δύο, αλλά 16 Γερμανοί πολιτικοί έχουν πεθάνει λίγο πριν από τις πολιτειακές εκλογές, πυροδοτώντας μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Συνολικά 16 υποψήφιοι για τις τοπικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τις 14 Σεπτεμβρίου, στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (το μεγαλύτερο της χώρας), έχουν πεθάνει.

Από τους 16 αποθανόντες, οι επτά ήταν υποψήφιοι με το AfD, ενώ από ένας προερχόταν από το SPD, την Κοινωνική και Δημοκρατική Εναλλακτική (SDA), το FDP, τους Πράσινους, το Κόμμα για την Προστασία των Ζώων, την Ένωση Ανεξάρτητων Ψηφοφόρων (UWG), τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους και το Κόμμα Δημοψηφίσματος. Μία ομάδα ανεξάρτητων ψηφοφόρων επίσης απεβίωσε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι θεωρίες συνωμοσίας φούντωσαν μετά τον θάνατο των επτά υποψηφίων του AfD, ενός δεξιού κόμματος-νεοφερμένου που γνωρίζει εκρηκτική άνοδο από την ίδρυσή του το 2013.

Οι θεωρίες αυτές ενισχύθηκαν από τη συμπρόεδρο του κόμματος, Άλις Βάιντελ, η οποία αναδημοσίευσε ισχυρισμό του συνταξιούχου οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ ότι ο αριθμός των θανάτων υποψηφίων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος».

Η αστυνομία δήλωσε ότι απέκλεισε τα μη φυσικά αίτια θανάτου ή εγκληματική ενέργεια στις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις.

Οι θάνατοι έχουν ήδη επηρεάσει την πολιτική διαδικασία, καθώς το χρονικό διάστημα μεταξύ υποψηφιότητας και εκλογών είναι σχετικά μεγάλο. Ο Νόμος για τις Δημοτικές Εκλογές επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών εάν πεθάνει κάποιος υποψήφιος. Αυτές μπορούν, εάν χρειαστεί, να διεξαχθούν την ίδια ημέρα με τις εκλογές.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατεβαίνουν υποψήφιοι για έδρες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η οποία έχει πληθυσμό 18 εκατομμυρίων.

Στις τελευταίες πολιτειακές εκλογές, το AfD συγκέντρωσε μόλις 5,4% στην περιοχή, η οποία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Ωστόσο, στις περσινές ομοσπονδιακές εκλογές, το κόμμα απέσπασε το 16,8% των ψήφων. Πολλοί αναμένουν παρόμοιο αποτέλεσμα και φέτος.

Το κόμμα έχει σοβαρούς διεθνείς υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων και τον δισεκατομμυριούχο, Ίλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε: «Ή η Γερμανία ψηφίζει AfD ή είναι το τέλος της Γερμανίας».

Νωρίτερα φέτος, το AfD χαρακτηρίστηκε από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών του Βερολίνου ως εξτρεμιστική οντότητα που απειλεί τη Δημοκρατία. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Προστασία του Συντάγματος (BfV) δήλωσε ότι το κόμμα, το οποίο τερμάτισε δεύτερο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, είναι μια «αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση».

Ενώ ορισμένα τμήματα του AfD – όπως η νεολαία του κόμματος και μερικά παραρτήματα σε πολιτειακό επίπεδο – είχαν ήδη χαρακτηριστεί εξτρεμιστικά, αυτή είναι η πρώτη φορά που το κόμμα συνολικά, το οποίο έχει εθνική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, λαμβάνει τέτοιο χαρακτηρισμό.

Η νέα κατάταξη δεν απαγορεύει το κόμμα, αλλά επιτρέπει στις γερμανικές αρχές να εντείνουν την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μυστικών πληροφοριοδοτών και της παρακολούθησης επικοινωνιών.

Μια εσωτερική έκθεση 1.000 σελίδων του BfV κατηγορεί το AfD ότι παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου. «Η αντίληψη περί λαού, βασισμένη στην εθνοτική καταγωγή και τη γενεαλογία, που κυριαρχεί μέσα στο κόμμα, δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη», ανέφερε η υπηρεσία. «Στοχεύει στον αποκλεισμό ορισμένων κοινωνικών ομάδων από την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, στην υποβολή τους σε μεταχείριση που παραβιάζει το Σύνταγμα και, με τον τρόπο αυτό, στην απόδοσή τους σε κατώτερο νομικό καθεστώς».

Η Υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, δήλωσε: «Το AfD εκπροσωπεί μια εθνοτική αντίληψη που εισάγει διακρίσεις σε βάρος ολόκληρων κοινωνικών ομάδων και αντιμετωπίζει τους πολίτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο ως Γερμανούς δεύτερης κατηγορίας. Η εθνοτική τους στάση αντικατοπτρίζεται σε ρατσιστικές δηλώσεις, ιδιαίτερα κατά των μεταναστών και των Μουσουλμάνων».

Η ίδια απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε «οποιαδήποτε πολιτική επιρροή στα ευρήματα του BfV».