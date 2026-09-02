Νέο περιστατικό δολιοφθοράς διερευνά η γερμανική αστυνομία στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ, όπου σημειώθηκε προμελετημένη επίθεση σε δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εκπρόσωπος των αρχών επιβεβαίωσε ότι το συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 1 Αυγούστου, αντιμετωπίζεται ως σκόπιμη ενέργεια και όχι ως τεχνική βλάβη, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν προκλήθηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Η επίθεση στο Μπέργκχαϊμ αποτελεί το δεύτερο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Προηγήθηκε πλήγμα στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου, όπου χρησιμοποιήθηκαν ρουκέτες με αγώγιμο υλικό για να προκληθούν ζημιές σε γραμμές μεταφοράς ρεύματος.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Amprion εκτιμά πως πίσω από το συμβάν στη δυτική Γερμανία κρύβεται εξωτερική επέμβαση, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η σταθερότητα του δικτύου διατηρήθηκε.

Από την πλευρά της, η γερμανική εταιρεία ηλεκτρισμού RWE ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας αναγκάστηκε να αποσυνδέσει από το δίκτυο λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 4.200 μεγαβάτ στους σταθμούς του Νόιρατ και του Νιντεράουσεμ. Οι μονάδες αυτές αναμένεται να επανασυνδεθούν σταδιακά εντός των επόμενων ημερών, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις αρχές και την Amprion.

Τα αλλεπάλληλα αυτά περιστατικά καταγράφονται σε μια περίοδο τεταμένης ασφάλειας για τις ζωτικές υποδομές της χώρας. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, το Βερολίνο κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ανακοινώνοντας την άμεση λήψη αυστηρών μέτρων απάντησης.