Υπό το φως και των γεγονότων στη Θέουτα, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) δήλωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και επρόκειτο να εκπνεύσει η ισχύς του μέτρου. Επιπλέον μέτρα κρίνει απαραίτητα το συνδικάτο των αστυνομικών, ενώ η Αριστερά ζητά η Γερμανία να δεχτεί μετανάστες από τον ισπανικό θύλακα.

«Θα επεκτείνουμε την επιλογή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και μετά τον Σεπτέμβριο. Για να διατηρηθούν οι επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, πρέπει να διατηρηθούν ευέλικτοι και προσαρμοσμένοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για πόσο καιρό θα παραταθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024. Αρχικά οι έλεγχοι αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς και την υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD) και, παρά την κριτική, ανανεώθηκαν τρεις φορές. «Η κατάσταση στη Θέουτα καταδεικνύει την ασταθή φύση της παράνομης μετανάστευσης», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφερόμενος στην παράνομη είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα. Αναφερόμενος στο θέμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ισπανία «πρέπει το συντομότερο δυνατό να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση», χαιρέτισε όμως ταυτόχρονα και την πρόθεση της Μαδρίτης «να μην επιτρέψει στους παράνομους μετανάστες την είσοδο στην ευρωπαϊκή ήπειρο» και ζήτησε από το Μαρόκο «να δεχτεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες».

Με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα, η Γερμανική Ένωση Αστυνομικών (GdP) προειδοποίησε για πιθανή αύξηση των προσπαθειών παράνομης εισόδου στη Γερμανία. «Η κατάσταση δείχνει επίσης ότι η παράνομη μετανάστευση δεν έχει σε καμία περίπτωση τελειώσει. Βλέπουμε τώρα ότι τα πράγματα μπορούν σε μια στιγμή να ξαναρχίσουν», δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel ο πρόεδρος του τμήματος Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του GdP, Αντρέας Ρόσκοπφ και τόνισε ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των γερμανικών συνόρων απαιτείται επέκταση των δυνατοτήτων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, με την εισαγωγή τεχνολογίας drone, τεχνολογίας αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, σύγχρονων περιπολικών οχημάτων και ολοκληρωμένων κινητών και ευέλικτων συνοριακών ελέγχων με τη μορφή σπονδυλωτών λύσεων. Επιπλέον, σημείωσε ο ίδιος, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν «πολύ γρήγορα» σε κοινή δράση και να υποστηρίξουν την Ισπανία στη διαχείριση της κρίσης με «όλα τα απαραίτητα». «Σε καμία περίπτωση η Ισπανία δεν πρέπει να μείνει μόνη της με αυτήν την κατάσταση. Τα λάθη των περασμένων ετών δεν πρέπει να επαναληφθούν τώρα», προειδοποίησε ο επικεφαλής του συνδικάτου των αστυνομικών.

Ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ περιέγραψε την περίπτωση της Θέουτα ως μια πιθανή «πρώτη πραγματική δοκιμασία αντοχής» για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS). «Μόνο μια ισπανική δικαστική απόφαση ήταν αρκετή ώστε χιλιάδες άτομα – κυρίως νέοι άνδρες – να ξεκινήσουν τον δρόμο τους. Η Θέουτα δείχνει σε όλους ότι οι παράγοντες έλξης είναι πραγματικοί. Όσοι δημιουργούν τα λάθος κίνητρα, φέρουν την ευθύνη για αυτές τις συνέπειες», δήλωσε ο κ. Τρομ στην Rheinische Post. Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ο Σεμπάστιαν Φίντλερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης των μεταναστευτικών κινήσεων, «εάν οι λαθροδιακινητές μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι μια διαδρομή υπόσχεται επιτυχία», ενώ η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ τάχθηκε υπέρ της προσωρινής αναστολής της ισχύος της Σένγκεν για την Ισπανία «εφόσον χρειαστεί». Η Αριστερά αντιθέτως κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δεχθεί μετανάστες από την Θέουτα. «Η περαιτέρω απομόνωση δεν θα λύσει το πρόβλημα», δήλωσε η Κλάρα Μπύνγκερ.